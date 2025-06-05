Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme: Porsiyon ve Pişirme Uyarıları

Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Önerileri

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketiminde porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Bu dönemde su tüketimine özen gösterilmeli ve gazlı, şekerli içeceklerden uzak durulmalı.

Sağlık Sorunlarına Dikkat!

Kurban Bayramı'nda kırmızı etin ve tatlıların artışı, sindirim sisteminden kan şekerine kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Aşırı et tüketimi mideyi yorabilirken, kontrolsüz tatlı tüketimi özellikle diyabet, obezite ve kalp rahatsızlığı olan bireyler için ciddi riskler oluşturabiliyor.

Uzmanlar, bayram sofralarında dikkatli olunmasının yanı sıra, etin uygun koşullarda pişirilip saklanması gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle kronik hastalığı bulunan bireylerin, sağlıklarını koruma adına beslenme düzenlerini ihmal etmemeleri gerektiği belirtiliyor.

Ara Öğünlerde Sağlıklı Seçimler Yapın

Deniz Pirçek, bayram boyunca sağlıklı beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesinin vücudun genel sağlığı açısından kritik olduğunu ifade ediyor. Kahvaltı hafif ve dengeli olmalı, et içeren kahvaltı yerine sindirimi kolay seçenekler tercih edilmelidir. Ayrıca, ara öğünlerde meyve ve kuruyemişler tüketilmesi öneriliyor.

Pişirme Yöntemlerine Dikkat Edin

Pirçek, etin pişirme koşullarının sağlık için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yağda kızartmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Sağlıklı pişirme yöntemleri arasında haşlama, ızgara veya fırında pişirme en uygun seçeneklerdir. Ayrıca, açık ateş kullanımının riskleri nedeniyle mangal gibi doğrudan ateşe maruz kalan etlerden kaçınılmalıdır.

Tatlı Tüketiminde Dikkatli Olun

Bayram sofralarında tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Pirçek, tatlıların günde bir porsiyonu geçmemesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle sütlü ve meyve bazlı hafif tatlıların tercih edilmesi önerilmektedir. Şerbetli ve hamurlu tatlılar kontrol altında tutulmalı ve haftada 1-2 kez tüketilmelidir.

Kronik Hastalığı Olanlar İçin Öneriler

Kronik hastalığı olan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Pirçek, sağlıklı bir bayram geçirmenin ipuçlarını şöyle sıralıyor:

Porsiyon kontrolüne dikkat edin.

Yeterince su tüketin.

Gazlı ve şekerli içeceklerden kaçının.

Sindirim yardımcıları olarak sebze ve meyve tüketimini artırın.

Etleri sağlıklı yöntemlerle pişirin: Kızartma yerine haşlama veya ızgara tercih edin.

Hafif egzersizler ve yürüyüşlerle sindirime yardımcı olun.

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.