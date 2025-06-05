Kurban Derilerinin Doğru İşlenmesi Ekonomiye Milyonlarca Dolar Katkı Sağlayacak

Kurban Derilerinin Doğru İşlenmesinin Ekonomik Önemi

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Murat Çağlar, Kurban Bayramı'nda kesilecek büyükbaş hayvanların derilerinin doğru yüzülüp işlenmesiyle ekonomiye 300-400 milyon dolarlık katkı sağlanacağını belirtti.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesimi

Yılda Türkiye genelinde 6 milyon büyükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirilirken, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 2 milyon küçükbaş hayvan kesilmesi bekleniyor. Çağlar, bayram boyunca ciddi bir kurban kesiminin olacağını ifade etti.

Doğru Kesim ve Tuzlama

Çağlar, “Bu kadar büyük bir kesimi profesyonel kasapların yapmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle amatörce kesimler yapılmakta. Derilerin düzgün bir şekilde yüzülmesi büyük önem taşıyor. Deliğin her biri, derinin ekonomik değerini azaltıyor” dedi.

Murat Çağlar, kurban derisinin hemen tuzlanması gerektiğini vurgulayarak, “Havaların sıcak olması nedeniyle bakteriyel faaliyetler hızlı bir şekilde başlıyor. Bu çürümeyi durdurmanın en etkili yolu deriyi tuzlamaktır” ifadesini kullandı.

Derinin Ekonomik Değeri ve Kullanım Alanları

Büyükbaş hayvan derilerinin ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, mobilya gibi birçok üründe kullanıldığını belirten Çağlar, “Derinin kolajen proteinden oluşması nedeniyle gıda sanayisinde de ham madde olarak kullanılmakta. Derinin talebi her zaman olacaktır” dedi.

Küçükbaş hayvan derilerinin ise genelde giyim odaklı kullanıldığını ifade eden Çağlar, “Ancak küçükbaş hayvan derilerine global olarak artan sıcaklık ve azalan talep dolayısıyla büyükbaş hayvan derileri kadar alternatif kullanım alanı kalmamıştır” diye ekledi.

Çağlar, “Küçükbaş hayvan derilerinde önceki yıllara oranla bu yıl da talep beklenmiyor ve birçok yerde bertaraf edilmesi gerekecek” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'nda kesilecek büyükbaş hayvanların derilerinin doğru yüzülüp işlenmesiyle ekonomiye 300-400 milyon dolarlık katkı sağlanacağı bildirildi.

Kurban Bayramı'nda kesilecek büyükbaş hayvanların derilerinin doğru yüzülüp işlenmesiyle ekonomiye 300-400 milyon dolarlık katkı sağlanacağı bildirildi.