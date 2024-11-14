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Küresel Petrol Arzı Ekimde Günde 300 Bin Varil Artış Gösterdi

IEA verilerine göre Ekim'de küresel petrol üretimi günlük 300 bin varil artarak 102 milyon 970 bin varile ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:38
Küresel Petrol Arzı Ekimde Günde 300 Bin Varil Artış Gösterdi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Ekim ayında küresel petrol üretiminin önceki aya göre günlük yaklaşık 300 bin varil artarak 102 milyon 970 bin varil seviyesine ulaştığını açıkladı.

IEA'nın yayınladığı Ekim ayı petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ham petrol üretimi, Ekim ayında önceki aya göre günlük 210 bin varil artarak 26 milyon 970 bin varil oldu. Bu süreçte ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 620 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC'in toplam petrol üretimi ise geçen ay günlük 32 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki aydaki üretim seviyesinin günlük 220 bin varil üzerine çıktı. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise Ekim ayında 80 bin varil artarak 70 milyon 370 bin varil seviyesine yükseldi.

Küresel petrol üretiminin bu artışı, Libya'nın petrol üretiminin piyasaya geri dönmesi, OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerini sona erdirme kararını ertelemesi ve OPEC dışı üreticilerin 2024 ve 2025'te günlük 1,5 milyon varil üretim artışı kararı almasıyla tespit edildi.

Küresel Petrol Arzı Tahminleri

IEA'ya göre, bu yılküresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 640 bin varil artarak 102 milyon 910 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu dönemde, OPEC+ grubunun üretiminin günlük 810 bin varil azalması, OPEC+ dışı üretimin ise günlük 1 milyon 470 bin varil artması öngörülüyor. Gelecek yıl ise küresel petrol arzının günlük 2 milyon 50 bin varil artarak yaklaşık 104 milyon 960 bin varil seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor.

Küresel Petrol Talebi Tahminleri

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 920 bin varil artışla 102 milyon 800 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 862 bin varil artış öngörmüştü.

Talebin, OECD ülkelerinde bu yıl 45 milyon 650 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 57 milyon 170 bin varil seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Gelecek yıl ise küresel petrol talebinin, bu yıla göre günlük 1 milyon varil artışla 103 milyon 800 bin varil olacağı tahmin edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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