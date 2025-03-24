Küresel Piyasalar Belirsizlikle Haftaya Girdi: Tarife Politikaları ve Ekonomik Veriler Takip Ediliyor

Küresel Piyasalar Haftaya Karışık Başladı

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yön arayışı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine dair açıklamaları, azalan risk iştahını canlandırarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Tarife Belirsizlikleri ve Fed Açıklamaları

Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere dair haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor. Analistler, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtirken, Trump yönetiminin alacağı adımların piyasaların yönünü etkileyeceğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş çevrelerinde belirgin bir kaygı olduğunu ve tarifeler ile diğer mali politikalar çözülene kadar yatırım harcamalarının beklediğini ifade etti. New York Fed Başkanı John Williams ise mevcut durumda ekonomide ve politikada birçok belirsizlik olduğunu, farklı ekonomik senaryoların mümkün olduğunu kaydetti.

Para Piyasaları ve Faiz İhtimalleri

Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceği yönünde piyasada yüzde 85 ihtimalle fiyatlamalar yer alırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,28 seviyesinde işlem görüyor.

Kanada'da Erken Seçim ve Fırtınalı Eylemler

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Carney, "Başkan Trump'ın haksız ticaret eylemleri ve egemenliğimize yönelik tehditleri nedeniyle hayatımızın en önemli kriziyle karşı karşıyayız" dedi.

Kurumsal Gelişmeler ve Hisse Piyasaları

Öte yandan, Trump, Cuma günü dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı F-47'nin üretimine başlanacağını açıkladı. Uçağın, Boeing tarafından üretileceği belirtilirken, bu açıklama sonrası Boeing hisselerinde %3'ten fazla artış gözlemlendi.

Petrol ve Altın Fiyatları

Altının ons fiyatı, Cuma günü %0,7 düşüşle 3.024 dolara gerilerken, şu anda %0,1 değer kaybıyla 3.022 dolardan işlem görmekte. Brent petrol fiyatı ise %0,4 azalışla 71,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum

New York Borsası'nda Cuma günü S&P 500 endeksi %0,08, Nasdaq endeksi %0,52 ve Dow Jones endeksi %0,08 değer kazandı. Avrupa borsalarında ise olumsuz bir seyir gözlemlenirken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi. Bugün, Avrupa genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, bölgedeki imalat aktivitesi hakkında değerli bilgiler sunması bekleniyor.

Asya borsalarında Japonya hariç negatif bir seyir sürerken, bölgedeki piyasalarda ABD'nin tarifeleri hakkında atacağı adımlar merakla takip ediliyor. Japonya’da Mart ayı imalat PMI verisi 48,3 ile daralmaya işaret etti.

Borsa İstanbul ve Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %7,81 değer kaybıyla 9.044,64 puandan kapattı. Yurt içindeki diğer önemli gelişmeler arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar ve SPK'nın borsa ile ilgili aldığı yeni kararlar dikkat çekiyor.

Piyasalarda Bugün İzlenecek Veriler

Bugün yurt içinde açıklanacak finansal hizmetler güven endeksi ile yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanında Chicago Fed ulusal aktivite endeksi izlenecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğu belirtiliyor.