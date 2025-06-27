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Türkiye ve İspanya Ulaştırma Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ve İspanya, ulaştırma ve altyapı işbirliğini güçlendiren mutabakat zaptını imzaladı. Forumda önemli görüşmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 20:03
Türkiye ve İspanya Ulaştırma Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ve İspanya Ulaştırma ve Altyapıda İşbirliğini Güçlendiriyor

Türkiye ile İspanya arasında ulaştırma ve altyapı alanında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanlığı arasında gerçekleştirilen mutabakat zaptı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" sırasında hayata geçirildi.

İmza Töreni ve Açıklamalar

İmza törenine, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago katıldı. Törenin ardından konuşan Uraloğlu, forumun Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirtti ve geniş katılım beklediklerini ifade etti.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu

Uraloğlu, forumun sadece konuşmak için değil, somut kararlar almak üzere bir araya gelindiğini vurguladı. Daha önce İtalya ile yapılan anlaşmanın ardından, Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri olan İspanya ile işbirliğine girdiklerini açıkladı. Türkiye tarafı olarak 5-6 yeni anlaşma planladıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Uraloğlu, Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde önemli bir ülke olduğunu belirterek, son 23 yılda ulaştırma yatırımlarına 300 milyar dolar harcandığını vurguladı. Türkiye'nin jeopolitik konumunun yanı sıra, çevresindeki gerginliklere rağmen güvenli bir liman olmasının önemine de dikkat çekti.

İkili Görüşmeler ve Gelecek Planları

Forum kapsamında İspanya, Karadağ, Litvanya, Çad, Cibuti ve Fas gibi 12 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, bu görüşmelerin verimli geçtiğini ve devam edeceğini ifade etti.

Afrika ile İşbirlikleri Geliştirilecek

Uraloğlu, forumun 3. gününde Afrika özel oturumu düzenleyeceklerini ve Afrika'nın işbirliklerini nasıl artıracaklarını detaylı şekilde konuşacaklarını belirtti. Ayrıca, katılan ülkelerin hava yolu seferlerini artırmalarını isteyeceklerini kaydetti.

Türkiye, dünya genelinde havacılıkta önemli bir dağıtım noktası haline gelmiştir ve bu bağlamda diğer ülkelere yönelik işbirliği çabaları devam etmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanlığı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanlığı arasında Ulaştırma ve Altyapı Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı imzalandı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda gerçekleşen imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago (solda) katıldı.

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