Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram 3,356 Lira, Çeyrek 5,610 Lira!

Altın Fiyatları Güncel Durum

Altının gramı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 3,356 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3,357 lira seviyesinden tamamlamıştı. Sabah saatlerinde ise altının gram fiyatı, önceki kapanışının hemen altında 3,356 lira seviyesine geriledi.

Ayrıca, çeyrek altın fiyatı 5,610 lira, Cumhuriyet altını ise 22,350 lira olarak belirlendi.

Küresel Piyasalardaki Dalgalanmalar

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 2,894 dolar seviyesindedir. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım sergilemesine dair açıklamaları, karışık bir seyir izlenmesine yol açıyor.

Gözler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi. Bunun yanı sıra, Trump’ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına yönelik tarife uygulaması ve çelik ile alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararının ticaret savaşlarını artırabileceğine dair endişeler, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Piyasa Analistlerinin Görüşleri

Analistler, Trump’ın kararlarının ABD'de enflasyonist baskıları arttırabileceğini ve bu durumun Fed’in enflasyonla mücadeledeki politikalarını zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor. Yurt içinde veri gündeminin sakin olmasını bekleyen analistler, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon ve Powell’ın açıklamalarını takip edeceklerini belirtiyor.

Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2,880 dolar seviyesinin destek, 2,900 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu vurgulandı.