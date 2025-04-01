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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün, Türkiye'de 616 bin 285 megavatsaat elektrik üretildi, 608 bin 520 megavatsaat tüketim gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:21
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de günlük bazda 616 bin 285 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti ve enerji tüketimi 608 bin 520 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Tüketimde Saatlik Veriler

Dün saatlik bazda elektrik tüketiminde en yüksek seviye, 30 bin 596 megavatsaat ile 21.00'de ulaşırken, en düşük tüketim 21 bin 157 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Elektrik üretiminde, ithal kömür santralleri %16,4 ile ilk sırada yer alırken, bunu %14,3 ile akarsu santralleri ve %13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün Türkiye, toplam 10 bin 793 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 30 megavatsaat ise elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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