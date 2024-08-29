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Küresel Piyasalarda ABD Büyüme Verilerine Dikkat

Küresel piyasalar, ABD büyüme verilerine odaklanırken, Nvidia'nın bilanço sonuçları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:12
Küresel Piyasalarda ABD Büyüme Verilerine Dikkat

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Küresel finans piyasaları, dün Nvidia'nın açıkladığı olumlu mali sonuçlarına rağmen, satış ağırlıklı bir seyir izlemeye devam etti. Bugün yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak büyüme verilerine ve Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak kullandığı çekirdek kişisel tüketim harcama fiyat endeksine odaklandı.

Analistlerin Beklentileri

Uzmanlar, ABD'den gelecek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin varlık fiyatlarına etki etmesini beklerken, aynı zamanda kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine ilişkin verilerin Fed'in gelecekteki adımlarını etkileyebileceğini belirtti.

Piyasa Verileri ve Faiz Oranları

ABD'de açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı geçen hafta %6,50'den %6,44'e düşerek Nisan 2023 sonrası en düşük seviyeye geldi. Mortgage başvuruları ise %0,5 artış gösterdi.

Fed üyeleri, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz indirimlerinin zamanı hakkında yorumda bulunmasıyla birlikte, piyasalarda 2023'ün sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılmakta.

Nvidia’nın Sonuçları ve Piyasa Tepkisi

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, 30 milyar dolarlık geliri ile piyasa tahminlerini aşarak rekor bir büyüme sağladı. Ancak, şirketin en gelişmiş çipi olan Blackwell'deki üretim gecikmeleri nedeniyle hisselerin seans sonundaki düşüşü %7'yi buldu.

Altın ve Petrol Piyasaları

Gün içinde altının ons fiyatı %0,6 artışla 2.519 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı da %0,5 artışla 77,7 dolara yükseldi.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Durum

Avrupa borsaları, İngiltere hariç, genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izledi. Almanya'da açıklanacak olan enflasyon verileri takip ediliyor. Asya piyasalarında ise, Nvidia'nın mali sonuçları sonrası yarı iletken sektörü üzerinde bir satış baskısı görünmekte.

Gelecek Beklentileri

Bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ve diğer önemli verilerin açıklanmasının yanı sıra, ABD'de de yoğun bir veri akışı bekleniyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

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