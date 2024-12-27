Küresel Piyasalarda Düşük İşlem Hacmi ve Belirsizlik Hakim

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsünde önümüzdeki yıl atacağı adımlara dair belirsizlikler hakim.

Enflasyon ve Ticaret Politikaları Üzerindeki Soru İşaretleri

Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada zorluk çekmesi, gelecek yıl bankaların izleyeceği patikanın belirsiz kalmasına neden oluyor. Ayrıca, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları özellikle önemli ticari partnerler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Analistler, yıl sonu itibariyle, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın politikalarının makroekonomik görünüm ve piyasalardaki yön üzerinde belirleyici olabileceğini kaydediyor.

İşsizlik Verileri ve Tahvil Piyasası

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Aralık ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 910 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı, bu da iş gücü piyasasının hala güçlü olduğunu göstermekte.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına ilişkin sinyaller sonrasında ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, %4,64 ile Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %4,58 seviyesinde dengelendi. Tahvil faizlerinin yaklaşık 100 baz puan yükselmesine rağmen, analistler bu durumun bankanın enflasyonla mücadelesindeki belirsizliklerden kaynaklandığını ifade etti.

Piyasalardaki Güncel Durum

Dolar endeksi kapanışta %0,1 düşerek 108,1 seviyesinden günü tamamlarken, altının ons fiyatı ise %0,7 artarak 2,634 dolara ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı %0,5 gerileyerek 72,7 dolara düştükten sonra %0,1 artarak 72,8 dolara yükseldi.

ABD piyasalarında Nasdaq %0,05, S&P 500 %0,04 değer kaybederken, Dow Jones %0,07 kazanç sağladı. Avrupa borsalarında tatil nedeniyle işlem olmadı, bugün tüm borsaların yeniden açılması bekleniyor.

Asya Piyasalarında Hareketlilik

Asya borsalarında, Güney Kore hariç çoğunluk pozitif bir seyir izledi. Japon yeni ise zayıflık göstermesine rağmen ihracatçı şirketlerin kazançlarını artıracak beklentisiyle destek buldu.

Türkiye ve Merkez Bankası Gelişmeleri

Türkiye'de Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %0,33 artışla 9,949.01 puandan kapandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek %47,50 seviyesine çekti. Dolar/TL ise %0,2 artışla 35,1594'ten kapanırken, gün içinde %0,3 artışla 35,2730'dan işlem görüyor.

Ticaret verilerini ve piyasa hareketlerini yakından takip eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10,000 ve 10,200 puanın direnç, 9,900 ve 9,700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.