Küresel Piyasalarda Faiz Kararları ve Ekonomik Veriler Gündemde

Küresel Piyasalarda Kritik Gelişmeler

Küresel piyasalarda, geçtiğimiz hafta ABD'den gelen ekonomik verilerin resesyon korkularını artırmasıyla satış baskısı gözlemlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılacak faiz adımları konusunda belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.

ABD Ekonomisinde Soğuma Endişeleri

ABD'de, tarım dışı istihdamın ağustosta 142 bin kişi arttığı açıklanırken, bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4,3'ten %4,2'ye geriledi. Ortalamanın altında kalan bu veriler, resesyon korkularını daha da derinleştirdi.

Önemli Ekonomik Veriler

ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektör istihdamı, ağustosta yalnızca 99 bin artış gösterdi. JOLTS açık iş sayısı ise %7,673 bine düşerek, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan, hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) veri setleri, beklenenden iyi sonuçlar gösterdi.

Fed Yetkililerinden Açıklamalar

Fed yetkilileri de önceki toplantılardaki açıklamalarında, enflasyonun %2 hedefi doğrultusunda ilerlediği yönünde ifadeler kullandı. New York Fed Başkanı John Williams, politika duruşunun kısıtlayıcılık derecesini azaltmanın uygun olduğunu belirtirken, Christopher Waller da daha büyük faiz indirimlerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında, A ECB'nin faiz kararına ilişkin belirsizlikler gözlemlendi. Analistler, ECB'nin bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapmasını bekliyor. Claudia Buch ve Joachim Nagel'in açıklamaları da piyasalarda dikkate alınmakta.

Asya piyasalarında, yarı iletken sektörü, satış baskısının öncüsü oldu. Japonya'da Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, verilerin tahminler doğrultusunda ilerlemesi halinde faiz artışlarına devam edeceklerini bildirdi.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde ise, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %0,63 düşüşle haftayı kapattı. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 büyüme oranının %3,5 olmasını beklediklerini belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'ye yükseltti.

Piyasalardaki gözlemler, gelecek haftaki ekonomik verilere odaklanmış durumda. Pazar günü, farklı ekonomik göstergelerin açıklanması bekleniyor ve bu verilerin yatırım kararlarını etkilemesi muhtemel.