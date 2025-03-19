Küresel Piyasalarda Fed'in Faiz Kararına Kritik Bakış

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi ve ticaret politikaları ile jeopolitik risklerin sürmesi, karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor. Şimdi gözler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarında.

Jeopolitik Riskler ve Ticaret Savaşları

Trump'ın, ülkenin ana ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve gelen misillemeler, bu dönemde risk algısının artmasına yol açtı. Ticaret savaşı, ABD'de enflasyonist baskılara neden olabileceği endişesini artırıyor. Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma, yatırımcıların dikkatle takip ettikleri unsurlar arasında. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yatırımcıların Beklentileri

Fed'in politika metni ve Powell'ın sözle yönlendirmeleri, piyasalarda büyük değişimlere yol açabilir. Ayrıca, ABD ile Rusya arasında, Rusya-Ukrayna savaşı'nın sona ermesine ilişkin sınırlı da olsa iyimserlik oluştu. Trump, bu konudaki telefon görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti ve "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Küresel Ekonomide Düşüş Beklentisi

Bunun yanı sıra, Fitch Ratings, ABD'nin ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomik büyüme beklentilerini %2,6'dan %2,3'e indirdi. Ayrıca, ülkede inşaat verileri karışık bir tablo sergiliyor. Şubatta yeni konut sayısı %11,2 artarken, inşaat izni %1,2 geriledi. Sanayi üretimi de %0,7 artış gösterdi.

Hisse Senetleri ve Tahvil Piyasaları

Kurumsal alanda, Nvidia ve Alphabet'in hisse değerlerinde düşüşler gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,30 seviyesinde stabil kaldı. Dolar endeksi yatay seyirle 103,3 seviyesinde dengelendi.

Altın Fiyatları Rekor Kırıyor

Artan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler ile desteklenen altın fiyatları, dün %1,1 artarak 3,034 dolardan kapanırken, bugünde 3,039 doları gördü. Şu anki işlem fiyatı %0,1 artışla 3,035 dolar seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 70 dolar civarında stabil kaldı.

ABD Borsalarında Düşüş

New York Borsası’nda S&P 500 endeksi %1,06, Nasdaq %1,71 ve Dow Jones %0,62 değer kaybetti. Avrupa borsaları ise pozitif bir seyir izleyerek yeni güne iyi başladı.

Asya Pazarları ve Japonya Merkez Bankası

Asya borsalarında Japonya hariç genel olarak pozitif bir eğilim gözlemlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini %0,50 seviyesinde sabit tutma kararını verdi. Bu duruma ek olarak Fitch'in Çin'de mali gevşemenin ABD’nin tarifelerini hafifletemesine yönelik değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Gelişmeleri

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,55 düşüşle 10,802.23 puandan kapattı. Dolar/TL, %0,1 artışla 36,6880'den 36,7330 seviyesine çıktı.

Piyasa Takviminde Bugünün Önemi

Bugün, yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken, yurt dışında Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri piyasaların odağında yer alıyor. 10:00'da Türkiye'den uluslararası yatırım pozisyonu, 13:00'de Avro Bölgesi'nin TÜFE ve 21:00'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın basın toplantısı takip edilecek.