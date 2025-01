Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: DeepSeek'in Yapay Zeka İhtilali Endişeleri Tetikliyor

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesi sonrasında ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir gözlemleniyor.

DeepSeek'in, diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanarak eğitilmesi, yarı iletken sektöründe talep dengesizliğine ve ABD'nin teknolojik hakimiyetinin sarsılacağı korkusuna yol açtı. Teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısı da bu durumu destekledi.

ABD'li çip devi Nvidia, yaklaşık %17 kayıpla günü kapatırken, şirkete ait piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar düştü. Bu açıkça tarihte bir şirketin yaşadığı en büyük günlük değer kaybı olarak kaydedildi. Alphabet'in hisseleri %4, Microsoft'un hisseleri ise %2 değer kaybetti. Ek olarak, çip şirketi Broadcom'un hisseleri %17,4 azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek'in yeni yapay zeka modelini olumlu bulduğunu belirterek, bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Trump, bu durumu, "Çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor." diyerek destekledi.

Analistler, bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin yayımlayacağı bilançoların da piyasaların görünümünde etkili olabileceğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası (Fed)'nın çarşamba günkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcılar tarafından dikkatle bekleniyor.

Piyasalardaki fiyatlamalarda, Fed'in yarınki yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın yılın ilk faiz indirimini %59 ihtimalle mayıs ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca, Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senato onayıyla Hazine Bakanı oldu, bu durum piyasalarda olumlu karşılandı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,56 seviyesinde, dolar endeksi ise %0,6 yükselerek 107,9 seviyesinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün %1,1 azalarak 2.742 dolardan kapanırken, bugün önceki kapanışın %0,1 üzerine çıkarak 2.744 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da %1,8 değer kaybıyla 76,1 dolardan kapanmıştı; bugün ise %0,6 artışla 76,6 dolardan işlem görmekte.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi %1,46 ve Nasdaq endeksi %3,07 düşerken, Dow Jones endeksi %0,65 artış göstermişti. ABD'deki endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün İngiltere hariç negatif bir seyir görüldü. Teknoloji hisselerindeki artan satış baskısı Avrupa endekslerinde etkili oldu. DeepSeek'in rakiplerine kıyasla geliştirdiği yapay zeka modelinin uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulama olması, Avrupa'daki teknoloji ve çip şirketlerinin hisselerine darbe vurdu. Hollandalı yarı iletken üreticisi ASML'nin hisseleri %8'in üzerinde değer kaybetti.

Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleri sonrası Avrupa'da yetkililerin açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump'ın "Grönland'ı satın alma" girişimlerine karşı müzakere etmeyeceklerini belirtti.

Analistler, Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğunu, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz gün, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,27, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,53 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,03 değer kaybetti. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,02 yükselebilmişti. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık bir seyir ile başladı.

Asya tarafında ise Japonya negatif bir seyir izlerken, Hong Kong'da pozitif bir hareket gözlemleniyor; bu arada Çin ve Güney Kore tatil dolayısıyla işlemler yapılmıyor.

Dün teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısı Japon yarı iletken ve teknoloji şirketlerini olumsuz etkiledi. Yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreten Advantest'in hisseleri %10,8, Tokyo Electron'un hisseleri %4,8, ve Renesas Electronics'in hisseleri %3,1 değer kaybetti. Ayrıca gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri %8,4, Fujikura'nın hisseleri ise %9,3 düştü.

Makroekonomik tarafta, Japonya'da Aralık 2024'e ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık bazda %2,9 artış gösterdi, ancak beklentilerin altında kaldı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,4 değer kaybı yaşarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,4 yükseldi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. BIST 100 endeksi, günü %1,06 değer kaybederek 9.997,85 puandan tamamladı. Dolar/TL, %0,2 yükselişle 35,7392'den kapandı; bugün ise bankalararası piyasanın açılışı itibarıyla %0,1 artışla 35,7620 seviyesinden işlem görmekte.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyeleri destek, 10.100 ve 10.150 puanı ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

