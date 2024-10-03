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Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Enflasyon ve İstihdam Verileri Gündemde

Küresel piyasalarda ABD verileri ve Orta Doğu gerilimi karışık etkilere yol açıyor. Yatırımcılar, istihdam verilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 08:54
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Enflasyon ve İstihdam Verileri Gündemde

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin etkisiyle yumuşak iniş beklentileri artarken, Orta Doğu'daki gerginliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

İstihdam Verileri Beklentileri

Dünya genelinde enflasyon endişeleri, resesyon korkularıyla yer değiştirirken, ABD'de açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Son verilere göre, Eylül'de özel sektörde 143 bin kişilik bir artış kaydedildi. Ancak, yıllık ücret artışının %4,8'den %4,7'ye gerilemesi dikkat çekti.

Fed Açıklamaları ve Piyasalardaki Etkileri

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, geçici faiz indirimine gitmenin enflasyonla mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Yatırımcılar, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini bekliyor.

Kurumsal Hisse Değişimleri

Kurumsal tarafta, Nike ve Tesla gibi şirketlerin hisselerinde önemli kayıplar yaşandı. Nike, yönetim değişikliği öncesi gelir hedefini düşürdü ve hisseleri %6,8 değer kaybetti. Tesla'nın otomobil teslimatlarının üçüncü çeyrekte beklentilerin altında kalması hisselerde %3,5 düşüşe yol açtı.

Greve Giden İşçiler ve Tedarik Zinciri

ABD'nin doğusundaki limanlarda çalışan işçilerin maaş artışları ve otomasyon konuları hakkında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev devam ederken, tedarik zincirinde aksama ve fiyat artışları olabileceği yönünde endişeler artıyor.

Piyasa Gelişmeleri

Piyasalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 75 baz puanlık bir indirim yapacağı beklentisi sürerken, 10 yıllık ABD tahvil faizi %3,8 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise 101,7'den işlem görmeye başladı. Altın fiyatları %0,2 değer kaybederken, Brent petrol %0,4 değer kazandı.

Avrupa ve Asya Pazarlarındaki Etkiler

Avrupa borsalarında karışık bir seyir görülürken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz indirimleri konusunda belirsizlikler sürüyor. Asya piyasalarında ise Güney Kore ve Çin'de tatil nedeniyle işlem yok.

Türkiye'deki Durum

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi %3,62 değer kaybetti ve yatırımcılar gün içinde eylül ayı enflasyon verilerini takip ediyor. AA Finans veri tahminlerine göre, yıllık enflasyonun %48,11'e düşmesi öngörülüyor.

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