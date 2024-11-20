Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Nvidia'nın Finansal Sonuçları Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına dair belirsizlikler karışık bir seyir izlenmesine sebep oluyor. Bugün odak noktası, dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan çip üreticisi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlar oldu.

Jeopolitik Gelişmelerin Etkisi

Dün, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonucu risk iştahı azalırken, özellikle Avrupa borsalarında satış baskısının arttığı gözlemlendi. Ukrayna'nın, Rus topraklarını hedef alan Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile gerçekleştirdiği saldırı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer yanıt verebileceği açıklamaları, piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Güvenli Liman Talebi

Söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı %1 yükselirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,34'e geriledi. Piyasalarda, Fed'in gelecek ayki faiz indirimine ilişkin beklentiler de artmış durumda.

Kurumsal Tarafta Gelişmeler

ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri, şirketin satış ve kar tahminlerini art arda üçüncü kez yükseltmesinin ardından %3 oranında değer kazandı. Analistler, bugün piyasalarda etkili olabilecek sinyallerin alınacağı Nvidia'nın finansal sonuçlarına odaklanıyor.

Nvidia'nın Finansal Sonuçları

Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon dolardan fazla ve şirketin projeksiyonları, özellikle ABD ekonomisinin gidişatına dair önemli ipuçları verebilir. Emtiada, bakır fiyatı geçtiğimiz hafta en düşük seviyeyi gördükten sonra yükselmeye başladı. Brent petrol ise %0,3 azalarak 72,9 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para Piyasasında Yükseliş

Kripto para piyasalarında ise Trump'ın seçim zaferinin ardından fiyat artışları devam ediyor. Bitcoin, dün 93.905 dolara çıkarak rekor kırarken, gün içinde 92.500 dolarda işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Gelişmeler

Avrupa borsalarında Rusya-Ukrayna gerilimi kaynaklı satışlar sürerken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve önemli ekonomik veriler takip edilecek. Ekonomik verilerin piyasa üzerinde etkili olması bekleniyor.

Türkiye Piyasasında Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %1,73 değer kaybederek 9.232,90 puanla günü kapattı. Dolar/TL ise %0,2 düşüşle 34,48500'den işlem görmeye devam ediyor. Bugün yurt içindeki verilere ek olarak, yurt dışında ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları ve İngiltere ile Almanya'daki üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri izlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.