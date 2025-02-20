Küresel Piyasalarda Karışık Seyir ve Trump'ın Tarife Tehditleri

Küresel Piyasalarda Belirsizlik Dönemi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecekteki yol haritasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir hakim.

Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarının Fed'in enflasyonla mücadelesine etkileri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor. Bu hafta, otomobil, ilaç ve çip ürünlerine dair uygulanacak tarife oranının %25 civarında olabileceğini belirten Trump, bu konudaki açıklamasını muhtemelen 2 Nisan'da yapacağına işaret etti.

Bu tarife açıklamalarına dair haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, ABD basını, Trump'ın Çin ile daha büyük ve daha iyi bir ticaret anlaşması hedeflediğini iddia etti. Haberde, ABD yetkililerinin Çin’in Amerikan malları alımını artıracak bir anlaşma yapma aynı zamanda da nükleer silahların güvenliği gibi konuları içermesini değerlendirdikleri belirtildi.

Fed'in Faiz Kararları ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Son toplantısında, Fed'in politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutması, yetkililerin temkinli olduğunu gösterdi. Banka, politika faizinde ek ayarlamalara geçmeden önce enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini ifade etti.

Fed'in tutanaklarında, ticaret ve göç politikalarındaki değişikliklerin ve jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirleri üzerindeki etkileri vurgulandı. Analistler, Fed yetkililerinin değişen ekonomik ve ticaret politikalarına bekle-gör yaklaşımını benimsediğine dikkat çekti.

Fed yetkilileri sözlü yönlendirmelerle birlikte, 2023 yılı içinde %4,52 olan 10 yıllık tahvil faiziyle birlikte, faiz indirim beklentilerinin artmasına neden oldu. Para piyasalarında birinci indirim için haziran öne çıkarken, yıl genelinde iki indirim yapılması bekleniyor.

Uluslararası Verilerin Önemi

Tüm bu gelişmelerin ışığında, Brent petrol varil fiyatı 75,5 dolardan işlem görürken, altında güvenli liman arayışları etkili oldu; geçtiğimiz gün 2,947.02 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı, 2,936 dolardan kapandı ancak şu an %0,2 değer kazanarak 2,943 dolardan işlem görmekte.

Yurt içindeki Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izleyerek %1,55 değer kaybı ile 9,763.67 puandan kapandı. Dolar/TL ise 36.2919'dan kapanarak, gün içerisinde %0,1 artışla 36.3240 seviyelerine yükseldi.

Piyasalarda Bugün İzlenmesi Gereken Veriler

Bugün, yatırımcıların yakından takip edeceği önemli veriler arasında:

10:00 - Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10:00 - Türkiye Uluslararası Yatırım Pozisyonu

10:00 - Türkiye Tüketici Güven Endeksi

14:30 - Türkiye Haftalık Para ve Banka İstatistikleri

16:30 - ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi

18:00 - Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi

Bölgedeki imalat sanayi aktivitesinin zayıflığı, ABD'nin alacağı tarifelerin hâlâ belirsizlik yaratması, piyasalarda risk algısını artırmaya devam ediyor. Analistler, Avrupa ekonomisinin tarifeler nedeniyle karşılaşabileceği kayıpların etkilerini takip edeceklerini vurguladı.