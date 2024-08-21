Küresel Piyasalarda Negatif Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajların beklenmesiyle birlikte yatırımcılar daha temkinli bir tutum sergiliyor.

Enflasyonla Mücadelede Son Durum

Devam eden enflasyonla mücadele çabaları sonucunda, ABD'de resesyon korkuları artarken, Fed'in önümüzdeki süreçte alacağı aksiyonlara dair sinyaller ön plana çıkıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in önümüzdeki ay 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor, ancak yıl sonuna kadar atılacak adımlar konusunda belirsizlik sürmekte.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Uzmanlar, Powell'ın yapacağı açıklamalarda gelecekteki politikalar hakkında ipuçları arayacaklarını ve bu yönlendirmelerin piyasalarda dalgalanmaları artırabileceği konusunda uyarıyorlar. Ayrıca, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, geçen yıl enflasyonu düşürme konusunda kaydedilen ilerlemeyi vurguladı.

Aylık Ekonomik Veriler

Bowman, enflasyonda hala yukarı yönlü riskler olduğunu belirtirken, fiyat istikrarı için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri %3,81 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise 101,4 ile 29 Aralık'tan bu yana en düşük seviyede kapandı.

Piyasalardaki Son Gelişmeler

Altının ons fiyatı 2,514 dolarla rekor seviyede kapanırken, Brent petrolün varil fiyatı 76,7 dolara geriledi. ABD borsalarında %0,15 ve %0,33 gibi modest artışlar görüldü. Avrupa borsalarında ise genel olarak negatif bir seyir gözlemlendi.

Asya Piyasaları Üzerinde Etkiler

New York borsasındaki satış ağırlığı Asya piyasalarına da yansıdı. Wallmart'ın Çin'deki düşük tüketici iştahı nedeniyle bazı varlıklarını satacağı haberi, bu ülkedeki deflasyon endişelerini artırdı.

Yerel Piyasalarda Gelişmeler

İstanbul Borsası'nda düşüş yaşanarak BIST 100 endeksi %0,72 azalışla 9,982.28 puandan tamamlandı. Dolar/TL ise %0,4 artışla 33,8862'den kapanırken, mevcut durumda 33,8970 seviyesinden işlem görüyor.

Gündemdeki Veriler

Bugün, ABD’de haftalık mortgage başvuruları ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.