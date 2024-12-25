Küresel Piyasalarda Noel Tatili Etkisi ve Ekonomik Belirsizlikler

Küresel Piyasalarda Noel Tatili Etkisi

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında birçok bölgede Noel tatili nedeniyle işlemler duraksarken, açık kalan az sayıdaki borsada likiditenin düşük olduğu bildiriliyor.

Yeni ABD Yönetiminin Etkileri

2024 yılına yaklaşırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları, piyasaların ana gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından verilen gevşeme sürecinin uzayabileceğine dair sinyaller, yeni yılda ABD ekonomisinin makroekonomik durumuna olan ilgiyi arttırıyor.

ABD Merkez Bankası'na Açılan Dava

Dün, ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcileri, yıllık stres testleri ile ilgili Fed'e dava açtı. Dava dosyasında, stres testlerine karşı olmadıkları ancak mevcut uygulamaların yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Fed, her yıl gerçekleştirdiği stres testleri ile büyük bankaların dayanıklılığını değerlendirmektedir.

Piyasalardaki Hisse Senedi Hareketleri

Dava sonrası bazı büyük bankaların hisselerinde gözlemlenen artış dikkat çekti. Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin hisseleri %2,1, JPMorgan Chase'in hisseleri %1,6, Wells Fargo'nun hisseleri %1,5 ve Bank of America'nın hisseleri %1,1 oranında değer kazandı.

Diğer yandan, Tesla hisseleri %7'den fazla artarken, Apple, Amazon ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri de %1'in üzerinde bir yükseliş gösterdi.

Piyasa ve Ekonomik Veriler

Altın ons fiyatı %0,5 düşüşle 2.611 dolara gerilerken, Brent petrol varil fiyatı %0,8 artarak 73,1 dolardan kapandı. Bitcoin ise yeni işlem gününde %1 artışla 98.250 dolara yükseldi ve yılı %130 civarında bir getiri ile tamamlamaya hazırlanıyor.

Asya ve Avrupa Piyasaları

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir gözlemlenirken, FTSE 100 endeksi %0,42, CAC 40 endeksi ise %0,14 yükseldi. Asya'da ise, piyasalarda düşük hacimli işlem gerçekleşiyor.

Japonya Ekonomisinde Belirsizlikler

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyat görünümündeki belirsizliklerin yüksek olduğunu belirtti. Ueda, ABD'nin ekonomi politikalarının global ekonomi üzerinde büyük etkileri olabileceğinden bahsetti.

Türkiye Ekonomisinde Gözlemler

Yurt içerisinde ise, Borsa İstanbul yükselişle günü %0,48 değer kazancı ile 9.672,75 puandan tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 düşüşle 35,1727'den kapanarak, bankalararası piyasada %0,3 artışla 35,2700 seviyesine çıkmıştır.

Önemli Verilerin Takibi

Bugün Türkiye'de aralık ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecekken, yurt dışında Noel tatili nedeniyle veri gündemi sakin geçiyor.