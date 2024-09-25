Küresel Piyasalarda Olumlu Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Olumlu Seyir

Küresel finans piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasıyla birlikte risk iştahı artmaya devam ediyor. Ancak, resesyon endişeleri ve jeopolitik riskler de yatırımcıların dikkatinde.

Ekonomik Sinyaller ve Fed Beklentileri

ABD'de enflasyon risklerinin yerini resesyon endişelerine bırakması, ekonomik aktivite ve işgücü piyasasından gelecek sinyallerin önemini artırıyor. Uzmanlar, Kasım ve Aralık aylarında Fed'in alacağı kararların büyüklüğünü belirleyecek sinyallerin alınabileceğini belirtiyor.

Tüketici Güven Endeksi Düşüşte

Dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında aylık 6,9 puan azalarak 98,7 seviyesine düştü. Bu gerileme, Ağustos 2021'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed yetkililerinden gelen açıklamalara göre, Michelle Bowman, enflasyon oranlarının Bankanın %2 hedefinin üzerinde olduğunu ve bundan sonraki süreçte temkinli olacaklarını ifade etti.

Kurumsal Hisse Senedi Hareketleri

Çip üreticisi Nvidia, CEO Jensen Huang'ın hisse satışını tamamlamasının ardından %3,9 değer kazandı. Diğer yandan, Visa hisseleri %5,5 düşüş gösterdi.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu

Birleşmiş Milletler, 24-30 Eylül tarihleri arasında 79. Genel Kurul oturumunu düzenliyor. 76 devlet başkanı ve çeşitli üst düzey temsilcilerin katılımıyla oturum gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Piyasalardaki Eğilimler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,74 seviyesine ulaşırken, borsa endeksleri de yükseliş göstermeye devam ediyor. Dow Jones %0,20, S&P 500 %0,25 ve Nasdaq %0,56 artış kaydetti.

Avrupa ve Asya Pazarları

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, Almanya'da iş dünyası güven endeksi azalıyor. Asya pazarlarında ise, Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan teşviklerle birlikte Güney Kore hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,44 artışla 10.029,73 puandan kapanmıştır. Ayrıca Dolar/TL, %0,1 artışla 34,1360 seviyesinden işlem görüyor.

Öne Çıkan Veriler

Piyasalarda bugün, Türkiye'de eylül ayına ait sektörel enflasyon beklentileri ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları gibi önemli veriler takip edilecektir.