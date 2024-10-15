Küresel Piyasalarda Pozitif Rüzgar

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, Amerikan ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentilerin etkisiyle olumlu bir atmosfer hakim.

ABD'de enflasyonun hedef seviyelere yaklaşacağına yönelik iyimserlikle birlikte, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan veriler ve şirketlerin mali sonuçlarının piyasalara yön vermesi bekleniyor.

Önemli Veriler ve Açıklamalar

Perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvurularının bu hafta açıklanmasıyla ekonominin durumu hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Bu gelişmelere yönelik Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin açıklamaları dikkat çekiyor. Kashkari, enflasyon hedefinin ulaşılabilir hale gelmesiyle faiz indirimlerinin daha da sürebileceğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise hiç beklenmeyen verilerin, ekonominin istenildiği kadar yavaşlayamayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti. Piyasalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık bir politika faizi indirimine gidileceği yönündeki fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Nvidia'nın Yükselişi

Kurumsal tarafta, Nvidia'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 2,4 artışla 138,07 dolar seviyelerine yükseldi, bu durum şirketin piyasa değerini 3,39 trilyon dolara taşıdı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,09 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi 103,3 seviyesinden başlamasıyla dikkat çekiyor. Altının ons fiyatı ise %0,3 değer kaybıyla işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir gözlenirken, resesyon endişeleri sürüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi bekleniyor. Asya tarafında ise Çin ve Hong Kong'daki yatırımlar temkinli bir hava sergiliyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi günü %1,99 değer kaybıyla kapattı. Bugün kritik veriler açıklanacak ve yatırımcılar yakından takip edecek.

Söz konusu verilerin takip listesi ise şu şekilde: