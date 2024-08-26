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Küresel Piyasalarda Temkinli Başlangıç ve Veri Beklentileri

Küresel borsa ve piyasalarda yoğun veri haftasına temkinli adımlarla başlandı. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:15
Küresel Piyasalarda Temkinli Başlangıç ve Veri Beklentileri

Küresel Piyasalarda Temkinli Bir Başlangıç

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik verilerin açıklanacağı haftaya temkinli bir şekilde giriş yaptı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, uzun süredir yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini belirtti.

Powell'ın Açıklamaları

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" şeklinde ifade etti. Enflasyonun belirtilen yüzde 2 hedefine doğru daha sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair inancının arttığını ekledi.

Ayrıca, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirten Powell, istihdam üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığını dile getirerek, "Fiyat istikrarına ilerlerken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Piyasalardaki Tepkiler

Powell'ın konuşmasının hemen ardından, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 3,85 seviyesinden yüzde 3,79'a geriledi. Dolar endeksi ise 100,7 ile son bir yılın en düşük kapanışını yaptı.

Piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. 50 baz puanlık indirim ihtimali de gündemde. Yıl sonuna kadar gerçekleşebilecek toplam indirimlerin ise 100 baz puana ulaşması bekleniyor.

Haftanın İlk İşlem Günü

Haftanın ilk işlem gününde altın ons fiyatı önceki kapanışın %0,1 altında 2.510 dolardan işlem görmekte, Brent petrolün varil fiyatı ise %0,5 artışla 78,7 dolara yükselmiştir.

Cuma günü ABD'de Dow Jones endeksi %1,14, S&P 500 %1,15 ve Nasdaq %1,47 oranında yükseliş yaşamıştı. Avrupa borsalarında ise alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylülden itibaren faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor.

Asya Piyasalarında Durum

Asya'da ise Hong Kong dışındaki borsa endeksleri satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin Merkez Bankası bu ay politika faizini sabit tutma kararı aldı. Japonya'da Nikkei 225 %0,8, Güney Kore'de Kospi %0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,3 geriledi.

Yurt İçinde Beklentiler

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi Cuma günü %2,55 azalarak 9.668,10 puandan kapandı. Bugün, yurt içinde kapasite kullanım oranı ve yurt dışında Almanya'da iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi gibi veriler izlenecek.

Takip Edilecek Veriler

  • 10.00 Türkiye, ağustos ayı kapasite kullanım oranı
  • 10.00 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi
  • 11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
  • 15.30 ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri
  • 17.30 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

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