Küresel Piyasalarda Veri Gündemi ve Ekonomik Endişeler

Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarının olası enflasyon etkileri ve jeopolitik riskler ön plana çıktı. Yeni haftada, ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları merakla bekleniyor.

Dünya ekonomisi, enflasyon ve resesyon baskıları altında zor bir dönem geçirirken, Trump'ın politikalarının yaratacağı endişeler de artıyor. Özellikle tarifeler aracılığıyla ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarıyla yaşanacak olası sorunlar, piyasalardaki belirsizliği artırmakta ve jeopolitik risklerin devamı, piyasa yönünü belirleyen bir etken olmaya devam ediyor.

Donald Trump'ın atmış olduğu adımlar, ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği düşüncesini beslerken, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyon ile mücadeledeki politika alanını daraltması muhtemel.

Yeni haftada açıklanacak PCE verilerinin, Fed'in gelecekteki politika kararları üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Para piyasalarında ise Fed'in bu yıl iki faiz indirimi gerçekleştireceği yönünde beklentiler mevcut.

Trump'tan Yeni Ticaret Politikaları Açıklaması

Trump, beyaz saraydaki ticaret bakanı için düzenlenen yemin töreninde, Rusya ve Ukrayna'nın liderlerinin bir araya gelerek bir ateşkes sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Bu durum, uluslararası ilişkilerde olası bir iyileşme sinyali olarak yorumlandı.

Fed, geçen hafta %4,25-4,50 aralığında politika faizini sabit tutmaktan yana bir karar aldı ve toplantı tutanaklarında, enflasyon konusunda ek ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

Makroekonomik veriler, ABD'de hane gelirlerini etkileyebilecek şekilde enflasyonist baskıların yeniden canlanabileceğine dair endişeleri artırıyor. Chicago Fed Başkanı ve Atlanta Fed Başkanı gibi yetkililer, çeşitli faktörler nedeniyle belirsizliklerin devam ettiğini belirtiyorlar.

Piyasalarda Olumsuz Trend

Piyasalardaki olumsuz hava, New York borsasında da hissedildi. Geçen hafta, S&P 500 endeksi %1,66, Nasdaq %2,26 ve Dow Jones %2,51 oranında değer kaybetti. Öte yandan Avrupa borsalarında da benzeri bir tablonun ortaya çıktığı gözlemlendi.

Asya borsalarında ise Japonya dışındaki piyasalar yükseliş gösterdi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,79, Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,97 ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2,45 değer kazandı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,79 değer kaybettikten sonra gözler büyüme verilerine çevrilmiş durumda.

Gelecek günlerde, Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Japonya'daki Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi önemli gelişmeler takip edilecek.