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Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Altyapı Vurgusu

Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen forumda sağlam altyapı ve stratejik bağlantıların önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 20:02
Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Altyapı Vurgusu

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Altyapı Vurgusu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katıldı. Yıldırım, forum kapsamındaki "Dirençli Bir Avrupa İçin Stratejik Bağlantı" oturumunda yaptığı konuşmada, ülkelerin altyapılarının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Altyapı ve Bağlantı İhtiyacı

Binali Yıldırım, "Yapmamız gereken şey, altyapıları sağlam hale getirmek. Sadece kendi ülkelerimizin değil, aynı zamanda bizlerle iletişimde olan komşu ülkelerin altyapılarını da güçlendirmeliyiz" dedi. Altyapı gücünün yanında, ülkeler arası bağlantıların da güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, "Denizcilikte en zayıf halkanın, tüm dizinin gücünü tanımladığını" ifade etti.

Orta Koridorun Önemi

Yıldırım, "Orta Koridor gerçekten büyük bir öneme sahiptir," diyerek bu koridor üzerinden Doğu ve Batı'nın sadece yollarla değil, ticaretle de birbirine bağlandığını belirtti. Ekonomik ilişkilerin yanı sıra sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yıldırım, "İşbirliğine odaklanmalıyız; bu sürecin bizlere barış ve refah getirecektir" dedi.

Uluslararası İş Birliği ve Destek

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Grozdan Karadjov, Dışişleri Bakanı olarak Binali Yıldırım'la birçok önemli projeye imza attıklarını vurguladı. Karadjov, "Her durumda daha iyi bağlantılılığa ihtiyacımız var. Savaş dönemlerinde bile ülkelerin işbirliğinin ne denli önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonelle Bassani, Türkiye'nin ulaştırma altyapılarının iyileştirilmesindeki rolüne vurgu yaparak, "Türkiye, ülkeleri bir araya getirme çabalarında çok iyi bir liderdir" dedi. Ayrıca verimliliğin artırılması gerektiğine de değindi.

Karadağ Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunovic ve Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek de stratejik bağlantıların Avrupa için önemine dikkat çekti. Forumu gerçekleştiren uluslararası liderler, stratejik işbirliği ve güçlü altyapıların sağlanması konularında önemli görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, Türk...

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen "Dirençli Bir Avrupa İçin Stratejik Bağlantı" oturumuna Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karadjov (sol 2), Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonelle Bassani (sağda), Karadağ Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunovic (sağ 3) ve Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek (sağ 2) katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, Türk...

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen "Dirençli Bir Avrupa İçin Stratejik Bağlantı" oturumuna Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karadjov (sol 2), Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonelle Bassani (sağda), Karadağ Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunovic (sağ 3) ve Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek (sağ 2) katıldı.

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