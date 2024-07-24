Küresel Yazılım Sorunu Fortune 500 Şirketlerine 5.4 Milyar Dolar Zarar Verdi

Küresel Yazılım Sorunu Büyük Şirketleri Etkiledi

Son zamanlarda yaşanan küresel yazılım sorunu, Fortune 500 listesindeki lider şirketlere önemli bir mali yük getirdi. ABD merkezli bulut izleme ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı Parametrix, bu durumun Microsoft dışındaki Fortune 500 şirketlerine yaklaşık 5.4 milyar dolar doğrudan mali kayba yol açtığını bildirdi.

Sağlık Sektörü Zirvede

Yapılan analizler sonucunda, sağlık sektöründeki şirketler, 1.94 milyar dolar ile en büyük kaybı yaşayan grup oldu. Bu durumu, 1.15 milyar dolar ile bankacılık sektörü takip ederken, altı hava yolu şirketinin yaşadığı toplam kaybın ise 860 milyon dolar olduğu tahmin edildi.

Siber Sigorta Poliçeleri Yetersiz Kaldı

Küresel yazılım sorunuyla bağlantılı kayıpların önemli bir kısmı, siber sigorta poliçeleri üzerinden karşılanmakta. Ancak, çoğu şirketin yüksek risk tutma oranları ve poliçe limitlerinin düşük olması nedeniyle bu kayıpların sadece %10 ila %20 oranında karşılanabileceği belirtiliyor.

Etki Alanları ve Çalışan Şirketler

Parametrix’in verilerine göre, Fortune 500’deki 125 şirket bu yazılım sorunundan etkilenmiş durumda. Hava yolu firmaları ve perakende sektöründeki %43 oranındaki etki, sağlık ve bankacılık sektöründeki firmaların yaklaşık dörtte üçünün doğrudan maliyetlere maruz kalmasıyla devam etmekte.

Yıllık Gelirler ve Beklentiler

Küresel yazılım sorunundan etkilenen şirketlerin yıllık geliri ise 2.24 trilyon dolar seviyesinde. Bu duruma bakıldığında, Fortune 500 şirketlerinin yaşadığı kayıpların sektördeki tüm oyuncuları nasıl etkileyebileceği gözler önüne seriliyor.