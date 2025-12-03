Kuşadası Belediyesi'nden Haftalık Beslenme Desteği — 6-14 Yaş, 1440 Çocuğa

Kuşadası Belediyesi'nden Haftalık Beslenme Çantası Desteği

Kuşadası Belediyesi, ara tatilin sona ermesiyle birlikte kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 6-14 yaş arası okula giden çocuklarına haftalık beslenme desteği sağlamaya başladı. İçerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeği bulunan beslenme çantaları, belirlenen noktalarda öncesinde başvurusu olan velilere imza karşılığında teslim ediliyor.

Beslenme paketlerini teslim alan aileler, desteğinden dolayı Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Programın Kapsamı

Her hafta toplam 1440 çocuğa ulaştırılan beslenme çantası desteği, sosyal belediyeciliğin kentteki en önemli uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Alım gücü düşen dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik bu destek, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da sürecek.

Başkanın Açıklaması

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları söyledi:

"Okula aç giden bir çocuktan derslerine odaklanmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle eşit fırsat oluşturmayı hedefleyen Beslenme Çantası Projemizin kapsamını gelecek eğitim döneminde daha da genişletmeyi planlıyoruz"

Dağıtım ve İletişim

Aileler, beslenme paketlerini her pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında belirlenen dağıtım noktalarından teslim alabiliyor. Destekle ilgili tüm soru ve talepler için Güvercin Masa hattı üzerinden Kuşadası Belediyesi’ne ulaşılabiliyor.

