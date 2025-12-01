Kütahya'da Büyükaslıhanlar'a Hayırsever Destekli İçme Suyu Projesi

Kütahya Dumlupınar'ın Büyükaslıhanlar köyünde hayırsever destekli sondaj, terfi binası ve hattı yapımına başlandı; protokol Kaymakam Alperen Teltik tarafından imzalandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:53
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde, hayırseverlerin katkılarıyla sağlıklı içme suyu temini amacıyla sondaj açılması, terfi binası ve terfi hattı yapım çalışmalarına başlandı.

Protokol ve Yetkililer

Projenin uygulanması kapsamında, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı olan Dumlupınar Kaymakamı Alperen Teltik ile projeye destek veren hayırsever vatandaşlar arasında içme suyu sondajına ilişkin protokol imzalandı.

Kaymakamın Açıklaması

Alperen Teltik, projenin köy halkı için önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan, destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Projenin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Çalışmanın tamamlanmasıyla köyde sürekli ve sağlıklı içme suyu temin edilmesi hedefleniyor.

