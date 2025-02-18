Kütahya'dan 7 Milyon Çift Ayakkabı Tabanı İhracı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki tesis, yıllık 7 milyon çift ayakkabı tabanını ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:05
Kütahya'dan 7 Milyon Çift Ayakkabı Tabanı İhracı

Kütahya'dan 7 Milyon Çift Ayakkabı Tabanı İhracı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Çukurköy Organize Sanayi Bölgesindeki tesis, her yıl 7 milyon çift ayakkabı tabanı üreterek ABD ve Avrupa'ya ihracat yapıyor. 6 yıl önce kurulan fabrika, %70 oranında ihracat gerçekleştirerek, Türkiye pazarında da varlık gösteriyor.

Yüksek Kapasite ile Üretim

15 kişiye istihdam sağlayan bu tesis, toplamda yıllık 10 milyon çift ayakkabı tabanı üretmektedir. Yurt içinde yalnızca Kütahya, Eskişehir ve Uşak’taki firmalarla değil, aynı zamanda İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere’deki ayakkabı üreticileriyle de ticaret gerçekleştirmektedir.

Kurucudan Açıklamalar

Fabrikanın kurucusu Yasin Coşkun, 2019 yılında piyasada ayakkabı tabanlıklarının eksik olduğunu gözlemleyerek üretime başladıklarını açıkladı. Ürettikleri tabanlıkların poliüretan maddesinden yapıldığını belirten Coşkun, bu malzemenin dayanıklılığı ve konforuyla öne çıktığını ifade etti.

Geniş Üretim Yelpazesi

Coşkun, ürün yelpazelerinin yalnızca günlük ayakkabılarla sınırlı olmadığını; iş güvenliği ayakkabıları, askeri botlar, spor ayakkabılar ve outdoor ayakkabılar için de çeşitli üretimler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Medikal ve ortopedik tabanlıklar da sunduklarını belirtti.

Global Hedefler

ABD ve Avrupa'nın büyük ayakkabı üreticilerine tedarik sağladıklarını dile getiren Coşkun, markalarının uluslararası alanda kendini kanıtladığını ifade etti. ABD'de kendi şirketlerini açarak global bir marka haline gelme hedeflerine de vurgu yaptı.

Sürdürülebilir Üretim Vizyonu

Kaliteli üretimin önemine dikkat çeken Coşkun, ayrıca sürdürülebilir üretim ve çevre dostu malzemelere yatırım yaparak geleceğe sağlıklı bir miras bırakma

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulu tesis, yıllık 7 milyon çift ayakkabı tabanını ABD ve...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulu tesis, yıllık 7 milyon çift ayakkabı tabanını ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor. Tavşanlı ilçesindeki Çukurköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 yıl önce kurulan ve 15 kişiye istihdam sağlayan fabrika, yıllık 10 milyon çift ayakkabı tabanı üretiyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulu tesis, yıllık 7 milyon çift ayakkabı tabanını ABD ve...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulu tesis, yıllık 7 milyon çift ayakkabı tabanını ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor. Tavşanlı ilçesindeki Çukurköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 yıl önce kurulan ve 15 kişiye istihdam sağlayan fabrika, yıllık 10 milyon çift ayakkabı tabanı üretiyor.

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