KUTO'da "Temel Satış Becerileri" eğitimi başladı

Kuşadası Ticaret Odası'nda 2025-2026 dönemi kapsamında 'Temel Satış Becerileri' eğitimi başladı; Ebru Tunç katılımcılara satış teknikleri, ikna stratejileri ve sosyal medyanın etkisini anlattı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:46
Kuşadası Ticaret Odası'nın geleneksel eğitim programları kapsamında, sezon sonundan sezon açılışına kadar sürecek dizinin ilk eğitimi Temel Satış Becerileri olarak gerçekleştirildi.

Eğitim, 2025-2026 döneminin açılış dersi olup, Kuşadası Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı.

Eğitim İçeriği

People First HR Consulting eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından verilen eğitimde katılımcılar; satış terimleri, pazarlama–satış ilişkisi, ürün odaklı yaklaşım, sosyal medyanın satıştaki etkisi, satış adımları, müşteri analizi ve ihtiyaç belirleme teknikleri ile ikna stratejileri ve satış dilini güçlendiren hipnotik kelimeler konusunda kapsamlı bilgiler edindi.

KUTO'dan Açıklama

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan eğitimin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sertifikalı ve sertifikasız olarak düzenlediğimiz sektörel eğitimlerle, üyelerimizin ve personellerinin kişisel ve sektörel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu eğitimleri, özellikle herkes katılabilsin diye sezon dışına gelecek şekilde, kış aylarında düzenliyoruz. Önümüzdeki aylarda da farklı konularda devam edecek eğitimlerimizi, Kuşadası Ticaret Odası’nın sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz"

