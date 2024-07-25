Kuveyt Türk Yatırım'da Yeni Genel Müdür Ataması

Kuveyt Türk Yatırım'da Üst Düzey Değişim

Kuveyt Türk Finans Grubu, önemli bir atama gerçekleştirerek Dr. Selman Ortaköy'ü Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirdi.

Dr. Selman Ortaköy'ün Kariyeri

Dr. Selman Ortaköy, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 2014’te İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Politikası üzerine doktora derecesi aldı. İş hayatına 2007 yılında Kuveyt Türk'te işletme bankacılığı pazarlama uzmanı olarak adım atan Ortaköy, kariyerine 2009'dan itibaren Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda devam etti.

2013 yılı itibarıyla Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürlüğü görevine getirilen Ortaköy, 2017’de Operasyon Grup Müdürü olarak atandı. 2020-2023 döneminde ise Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü görevini yürüttü.

Kuveyt Türk Yatırım'ın Hedefleri

Kuveyt Türk Yatırım, Türkiye'nin katılım esaslı ilk yatırım şirketi olarak faaliyetlerine başladı. 11 Temmuz’da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet izni alan kuveyt Türk Yatırım, tüm yatırım işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirme hedefiyle kuruldu.

Kuveyt Türk Yatırım, müşterilerine hisse işlemlerine aracılık, yatırım danışmanlığı ve halka arz süreçlerine destek olma gibi çeşitli alanlarda hizmet sunarak güvenli ve karlı yatırımlar sağlamayı amaçlıyor. Mobil uygulama ve yatırım danışmanları aracılığı ile müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyerek, yatırımcıların piyasa bilgilerini artırmayı ve bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Kurumsal finansman danışmanlığı hizmetleri ile de stratejik hedeflerini gerçekleştirmek isteyen şirketlere güvenilir bir iş ortağı olmayı planlıyor.

Kuveyt Türk'te Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü olarak görev yapan Dr. Selman Ortaköy, tüm yatırım işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmek üzere kurulan Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.