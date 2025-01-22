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Lagarde: Avrupa'da Sermaye Piyasaları Birliği Üzerinde Geniş Uzlaşı Var

ECB Başkanı Lagarde, Avrupa'da sermaye piyasaları birliği konusunda geniş bir uzlaşı olduğunu vurguladı ve 2025 hedefini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:12
Lagarde: Avrupa'da Sermaye Piyasaları Birliği Üzerinde Geniş Uzlaşı Var

Avrupa Merkez Bankası'ndan Önemli Açıklama

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sermaye piyasaları birliği konusunda geniş bir uzlaşı olduğunu duyurdu.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Yorumlar

Lagarde, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 55. Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "Krizin Ötesinde: Avrupa'nın Potansiyelini Açığa Çıkarmak" başlıklı panelde konuştu. Siyasi partiler arasında, Avrupa'da bir sermaye piyasası birliğine ihtiyaç olduğu konusunda genel bir görüş birliği olduğunu vurguladı.

"27 ülke arasında 2 ya da 3 ülke haricinde böyle bir fikir birliği var," diyerek çok sayıda ülkenin bu konuda hemfikir olduğuna dikkat çekti. Lagarde, Avrupa'nın farklı bölgelerinde, finansmana erişim sorunları yaşayan birçok girişimin büyümesine katkı sağlamak için sermaye birliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

2025 Hedefi ve Ekonomik Zorluklar

Lagarde, bu bağlamda 2025 sonuna kadar bazı somut sonuçların elde edilmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de Avrupa'da yeni kurulan şirketlerin, finansman bulamadıkları için işlerini büyütmek üzere ABD'ye yöneldiğini belirtti. Bu durumun Avrupa'nın gelir kaybı yaşamasına yol açtığını ve şirketlerin güçsüzleşmesine neden olduğunu vurguladı.

Habeck, "Bu kısa vadeli döngüsel bir kriz değil, yapısal bir kriz. 2018'den bu yana ekonomimiz büyümüyor. Büyüme potansiyelimiz 15 yıldır düşüyor," açıklamasında bulunarak, iş modellerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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