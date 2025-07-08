Lapseki Şeftalisi İhracat Hedefi 70 Ton

Lapseki Şeftalisinde İhracat Hedefi 70 Ton

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, coğrafi işaretli şeftali, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Bu yıl, lezzeti ve aroması ile yurt dışı pazarında dikkat çeken Lapseki şeftalisinde 60-72 ton ihracat hedefleniyor.

Şeftali Yetiştiriciliği ve Üretim Alanları

Lapseki'de toplam 28 bin 900 dekar alanda şeftali ve 9 bin 960 dekar alanda nektarin yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. İlçede verim çağında 974 bin 215 şeftali ve 285 bin 840 nektarin ağacı mevcuttur.

Uygun İklim ve Kaliteli Ürün

Ilıman Marmara iklimi, şeftali yetiştiriciliğine büyük katkı sağlıyor. Kış aylarında yeterli soğuklanma süresi ve yaz aylarında optimum sıcaklık, meyvelerin kalitesini artırıyor. Ayrıca, deniz etkisi şeftali ağaçlarını don riskinden korurken, toprak yapısı da sağlıklı gelişmeye olanak tanıyor.

Coğrafi İşaret Tescili ve Rekolte Durumu

İri yapısı ve yoğun aromasıyla farklılaşan Lapseki şeftalisi, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almıştır. Bu tescil sayesinde bölgeye özgü yetiştirme koşulları korunmaktadır. Son 3 yılda 120-150 ton rekolte elde edilen Lapseki'de, bu sezon 100-120 ton rekolte bekleniyor.

İç Piyasa ve İhracat Hedefleri

Bu yılki rekoltenin 40-48 tonunun iç piyasada satılması ve 60-72 tonunun Almanya, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. Coğrafi işaret tescili ile artan marka değeri, Lapseki şeftalisinin hasadını daha da değerli kılıyor.

Fiyatlar ve Üretici Görüşleri

Yörenin en büyük şeftali üreticilerinden Volkan Yıldırım, hasat sürecinin başladığını ve fiyatların memnun edici olduğunu belirtiyor. Şu anda şeftali ve nektarinin kilogramı 70-130 lira arasında değişiyor. Yıldırım, donun etkisiyle bu sezon rekoltede geçen seneye göre %20'lik bir azalma olduğunu da ifade etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kayrağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt dışı pazarında ilgi gören coğrafi işaretli şeftalide 60-72 ton ihracat hedefleniyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kayrağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt dışı pazarında ilgi gören coğrafi işaretli şeftalide 60-72 ton ihracat hedefleniyor.