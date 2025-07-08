DOLAR
40,02 -0,08%
EURO
47 -0,22%
ALTIN
4.279,54 0,22%
BITCOIN
4.358.070,02 -0,86%

Lapseki Şeftalisi İhracat Hedefi 70 Ton

Lapseki şeftalisinde 70 ton ihracat hedefleniyor, Almanya ve Rusya'nın ilgisi artıyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:54
Lapseki Şeftalisi İhracat Hedefi 70 Ton

Lapseki Şeftalisinde İhracat Hedefi 70 Ton

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, coğrafi işaretli şeftali, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Bu yıl, lezzeti ve aroması ile yurt dışı pazarında dikkat çeken Lapseki şeftalisinde 60-72 ton ihracat hedefleniyor.

Şeftali Yetiştiriciliği ve Üretim Alanları

Lapseki'de toplam 28 bin 900 dekar alanda şeftali ve 9 bin 960 dekar alanda nektarin yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. İlçede verim çağında 974 bin 215 şeftali ve 285 bin 840 nektarin ağacı mevcuttur.

Uygun İklim ve Kaliteli Ürün

Ilıman Marmara iklimi, şeftali yetiştiriciliğine büyük katkı sağlıyor. Kış aylarında yeterli soğuklanma süresi ve yaz aylarında optimum sıcaklık, meyvelerin kalitesini artırıyor. Ayrıca, deniz etkisi şeftali ağaçlarını don riskinden korurken, toprak yapısı da sağlıklı gelişmeye olanak tanıyor.

Coğrafi İşaret Tescili ve Rekolte Durumu

İri yapısı ve yoğun aromasıyla farklılaşan Lapseki şeftalisi, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almıştır. Bu tescil sayesinde bölgeye özgü yetiştirme koşulları korunmaktadır. Son 3 yılda 120-150 ton rekolte elde edilen Lapseki'de, bu sezon 100-120 ton rekolte bekleniyor.

İç Piyasa ve İhracat Hedefleri

Bu yılki rekoltenin 40-48 tonunun iç piyasada satılması ve 60-72 tonunun Almanya, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. Coğrafi işaret tescili ile artan marka değeri, Lapseki şeftalisinin hasadını daha da değerli kılıyor.

Fiyatlar ve Üretici Görüşleri

Yörenin en büyük şeftali üreticilerinden Volkan Yıldırım, hasat sürecinin başladığını ve fiyatların memnun edici olduğunu belirtiyor. Şu anda şeftali ve nektarinin kilogramı 70-130 lira arasında değişiyor. Yıldırım, donun etkisiyle bu sezon rekoltede geçen seneye göre %20'lik bir azalma olduğunu da ifade etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kayrağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kayrağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt dışı pazarında ilgi gören coğrafi işaretli şeftalide 60-72 ton ihracat hedefleniyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kayrağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kayrağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt dışı pazarında ilgi gören coğrafi işaretli şeftalide 60-72 ton ihracat hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Türkiye ve İspanya'nın Stratejik İş Birliği Vurgulandı
2
Lapseki Şeftalisi İhracat Hedefi 70 Ton
3
Bakan Şimşek Londra'da İslami Finans Zirvesi'nde Konuştu: Enflasyonu Tek Hanelere İndirmeyi Hedefliyoruz
4
YTÜ ve İSO, Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü İmzaladı
5
Isparta'da Hububat Hasadı Coşkusuyla Başladı
6
Aroya Kruvaziyeri 1750 Yolcusuyla Bodrum'a Katkı Sağladı
7
MKK'nin e-YKS Sistemi ile e-Defter Yükümlülüğü Güvende

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL