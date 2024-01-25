Listede iliniz var mı bakın! TOKİ yok fiyatına ev sahibi yapacak

TOKİ'nin yeni ev kampanyasının detaylarında uygun fiyata ev sahibi olabileceğiniz belirtildi. Kampanya ve avantajlarla ilgili ayrıntılar açıklandı. Detaylar burada..

TOKİ Konut Kampanyası

TOKİ, yeni konut kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenleri sevindiriyor. Kampanya, İstanbul ve Ankara merkezli toplam 16 il adına yürütülüyor. Kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlara oldukça cazip seçenekler sunuluyor. TOKİ, aylık 4.200 TL taksit seçeneği ve uygun geri ödeme imkanlarıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor.





Aylık 4.250 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz!

TOKİ, yıl boyu uygun fiyata ev sahibi olma imkanı sunarak insanların yüzünü güldürüyor. Bu kez projeyi 16 eyalet adına hayata geçireceklerini duyurdular. Pek çok kişi yeni yılda ev sahibi olmanın hayalini kurdu ancak artan fiyatlar bunu zorlaştırdı. TOKİ bu noktada duyurduğu kampanyayla kiracılığı bırakıp ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara umut vaat etti. Kampanyada toplam 16 ilde aktif projeler paylaşıldı.

TOKİ 2024 yılındaki projelerini paylaşırken 16 farklı il için geçerli geniş seçenek yelpazesi sundu. 120 ila 180 ay vade seçenekleriyle sunulan konutlar aylık 4.250 TL taksitle satılıyor. Konut atağı kapsamında inşa edilecek ev ve şehirlerin sayısı da açıklandı. İşte o iller:

- Ankara 1012 konut

- İstanbul 869 konut

-Adana 580 konut

-Denizli 836 konut

- Çankırı 475 konut

- Erzincan 412 konut

- Aydın 268 konut

- Sivas 226 konut

- Edirne 156 konut

- Nevşehir 130 konut

- Isparta 124 konut

- Van 111 konu

- Çankırı 110 konut

- Aksaray 94 konut

- Bayburt 79 konut

- Samsun 74 konut