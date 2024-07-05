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Listedeki şartı sağlayana uçak bileti yüzde 50 indirimli! O kişilerden biri de siz olabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AJet arasında imzalanan protokole göre uçak biletlerini kimler yüzde 50 indirimli olarak alacak? İşte ayrıntılar…

Yayın Tarihi: 05.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:58
Listedeki şartı sağlayana uçak bileti yüzde 50 indirimli! O kişilerden biri de siz olabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında imzalanan protokol ile ilgili olarak uçak biletlerinde önemli indirimler duyuruldu. Protokole göre, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve engelli yolcular, AJet tarafından sunulan yeni indirimlerden faydalanabilecekler. Yurt içi ve KKTC uçuşlarında şehit yakınları ve gaziler yüzde 50 indirimli bilet alabilecekler. Yurt dışı uçuşlarda ise bu gruplar yüzde 20 indirimle seyahat edebilecekler. İşte detaylar...

uçak

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI  UÇAK BİLETLERİ İÇİN ÖNEMLİ İNDİRİM DUYURUSU YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan işbirliği sonucunda engelli yolculara önemli indirimler sağlanacak. Buna göre, iç hat ve KKTC uçuşlarında engelli yolcular yüzde 20, dış hat uçuşlarında ise yüzde 25 indirimli biletlerden faydalanabilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imza töreninde Türkiye'nin sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarına her alanda destek verdiğini vurguladı. Bu yeni protokolün engelli bireylerin ve diğer öncelikli grupların seyahatlerinde maddi açıdan önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Göktaş, işbirliğinin Türkiye'nin sosyal adalet ve refah politikalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise bu indirimlerin engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler için önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Bolat, indirimlerin bugünden itibaren THY'nin ofislerinden veya çağrı merkezlerinden kolayca talep edilebileceğini açıkladı. Bu sayede, öncelikli gruplar seyahat planlamalarında daha uygun fiyatlı seçeneklere erişebilecekler.

THY'nin bu sosyal sorumluluk projesi, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik duyarlılığını ve desteğini gösteriyor. Engelli yolcuların ve diğer öncelikli grupların seyahatlerinde maliyetleri azaltacak bu indirimler, Türkiye'de sosyal adaletin güçlenmesine katkı sağlayacak nitelikte. Bu tür sosyal devlet uygulamaları, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek ülke genelinde sosyal refahı artırmayı hedefliyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, bu indirimlerin sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal yönden de engelli bireyler ve diğer öncelikli gruplar için önemli bir destek olduğunu belirtti. Şehit yakınları ve gazilerin de bu indirimlerden yararlanacak olmaları, onların ulusal hizmetleri ve fedakarlıkları karşısındaki minnettarlığın bir ifadesi olarak görülüyor.

Sonuç olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasındaki bu işbirliği, Türkiye'nin sosyal devlet ilkesinin güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Engelli bireylerin, şehit yakınlarının ve gazilerin seyahatlerinde sağlanacak olan bu indirimler, ülkenin sosyal refahının artırılması ve toplumsal adaletin güçlenmesi adına önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan işbirliği sonucunda engelli yolcular için önemli indirimler duyuruldu. Bu protokol kapsamında, iç hat ve KKTC uçuşlarında engelli yolcular yüzde 20, dış hat uçuşlarında ise yüzde 25 indirimli bilet alma imkanına sahip olacaklar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imza töreninde Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarına her alanda destek verdiklerini vurguladı. Bakan Göktaş, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için yapılan bu işbirliğinin önemine dikkat çekti. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise indirimlerin engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler için sağladığı kolaylığın altını çizdi. Bolat, indirimlerden yararlanmanın pratik yollarını ofisler veya çağrı merkezleri aracılığıyla kullanabileceklerini belirtti.

Bu yeni protokol, engelli bireylerin seyahatlerinde karşılaştıkları ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor. İç hat ve KKTC uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında ise yüzde 25 indirim sağlayarak, engelli yolcuların seyahat maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek olan bu uygulama, onların daha rahat ve ekonomik şartlarda seyahat etmelerine olanak tanıyacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu işbirliğiyle sosyal devlet anlayışını güçlendirmesi, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltme çabalarını destekliyor. Bakan Göktaş'ın ifade ettiği gibi, bu tür desteklerle toplumun tüm bireylerinin sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak ve eşit fırsatlar sunmak hedefleniyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın açıklamaları, şirketin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve toplumun öncelikli gruplarına yönelik duyarlılığını gösteriyor. Engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler için sağlanan bu indirimler, sadece maddi kolaylık sağlamakla kalmayıp aynı zamanda onların toplumsal hayata daha aktif katılımlarını teşvik ediyor.

THY'nin ofisler ve çağrı merkezleri aracılığıyla bu indirimlerden faydalanma kolaylığı, engelli bireylerin ve diğer öncelikli grupların seyahat planlamalarını daha esnek ve erişilebilir hale getiriyor. Bu sayede, engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında daha fazla yer alması ve toplumsal katılımlarının artması destekleniyor.

Sonuç olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasındaki bu işbirliği, Türkiye'nin sosyal adalet ve refah politikalarının güçlenmesine katkı sağlıyor. Engelli bireylerin ve öncelikli grupların seyahatlerinde karşılaştıkları ekonomik zorlukları azaltarak, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu tür sosyal devlet uygulamaları, toplumsal dayanışma ve refahın artırılması açısından büyük önem taşıyor.

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