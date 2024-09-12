Londra Ulaşım Sistemine Siber Saldırı Gerçekleşti

Londra'da Siber Güvenlik Krizi

Transport for London (TfL), Londra'nın ulaşım sistemine yönelik gerçekleşen siber saldırı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Olayın Detayları

TfL, 1 Eylül tarihinde bazı şüpheli aktivitelerin tespit edildiğini ve sistemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla önlemler aldıklarını açıkladı. Yapılan araştırmalara göre, yaklaşık 5 bin müşterinin banka bilgilerine ulaşılabileceği belirtildi.

Müşterilere Gönderilen Bilgilendirme

TfL, etkilenen müşterilere bilgi verilerek gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ülkenin suç birimleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Veri Güvenliği Tehditleri

Saldırı sonucunda bazı müşterilerin isim, e-posta ve adres bilgileri gibi iletişim detayları siber saldırganlar tarafından erişilmiş olabilir. Ayrıca, toplu taşıma kartı olan Oyster kart kullanıcılarının iade bilgilerine de ulaşılmıştır.

Suçlu Tutuklandı

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, soruşturma çerçevesinde bir şüpheli gözaltına alındı. TfL, etkilenen bireylere ulaşarak durumu netleştireceğini duyurdu.