Los Angeles Yangınları: Tarihin En Maliyetli Felaketlerinden Biri Olabilir

Los Angeles'taki yangınlar, sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği tahminleri ile ülkedeki en maliyetli felaketlerden biri olarak gündemde.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:56
Los Angeles Yangınları: Tarihin En Maliyetli Felaketlerinden Biri Olabilir

Los Angeles'taki Yangınlar Tarihin En Maliyetli Felaketlerinden Biri Olabilir

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süregelen yangınların, ülke tarihinin en maliyetli yangınlarından biri olabileceği uyarısı yapılıyor. JPMorgan'ın yayımladığı analizde, yangınlardan kaynaklanan ekonomik kayıpların 50 milyar dolara yaklaşabileceği belirtiliyor.

Yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların ise 20 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Analizde, yangınlar kontrol altına alınmadığı sürece bu rakamların artabileceği vurgulandı. Yangınların, 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 10 milyar dolarlık sigortalı kayba yol açan Camp yangınından daha büyük olacağı değerlendiriliyor.

Akılcı Tahminlerin Artışı

Söz konusu analizde, “Yangınların kontrol altına alınamamış olması ve herhangi bir duraksama yaşanmaması, olası ekonomik ve sigortalı kayıplarının artabileceği anlamına geliyor” denildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS, Los Angeles'taki yangınların sigorta sektörü için önemli kayıplara neden olacağını açıkladı. İlk tahminlere göre, yangınlardan etkilenen mülklerin sayısına bağlı olarak toplam sigortalı zararın 8 milyar doları aşabileceği öngörülüyor.

Analistler, California’nın zaten kırılgan olan konut sigortası piyasası üzerinde büyük bir baskı yaratma potansiyeli olduğunu belirtiyor. AccuWeather tarafından yapılan açıklamada ise, yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.

Yüksek Riskli Bölgelere Dikkat

Yangınların en yoğun seyrettiği bölgeler arasında Santa Monica ve Malibu yer alıyor. Bu alanlar, ülkenin en pahalı gayrimenkullerine ev sahipliği yapıyor ve medyan konut değerlerinin 2 milyon doların üzerinde olduğu biliniyor. Pacific Palisades sakinlerinden birçok kişinin, yüksek fiyatlı ve yüksek riskli bölgedeki gayrimenkuller için sigorta şirketlerinin sunduğu teminatları alamadığı ifade ediliyor.

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