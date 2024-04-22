Maaşa ek 18 bin TL almak için son tarih verildi! Süreyi kaçıranın cüzdanı boş kalacak

Bankacılık promosyonlarına yönelik ilgi, emekli gelirlerini iyileştirme umudu taşıyan milyonlarca vatandaş tarafından yoğunlaştı. Başvurular için belirlenen son tarih kesinleşti. Maddi sıkıntı içindeki emekliler ve az gelirli kişiler, daha avantajlı teklifler sunan bankalara geçiş yapmayı düşünüyorlar.





Birçok emekli, daha elverişli şartlar ve faydalar vaat eden diğer bankalara geçmek için acele ediyor. Ancak, en iyi alternatifi seçmek için kapsamlı bir araştırma şart.

Zamanın kısıtlı olduğu bir dönemdeyiz. 18 bin liraya varan promosyon teklifleri için geri sayım devam ediyor ve son başvuru tarihi hızla yaklaşıyor. Emekliler, son başvuru gününü dört gözle bekliyorlar.

En yüksek promosyonu sunan bankaları inceleyen emekliler, devlet mi yoksa özel bankaların mı daha faydalı olduğuna karar vermeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşvikleriyle, özel bankalar emeklilere yeni avantajlar sunmaya başladı.





Özel bankalar, promosyon miktarlarını artırmanın yanı sıra, kredi olanakları da sağlamaya başladı. Bu durum, karar verme sürecini zorlaştırırken, harekete geçmenin zamanı geldiğini de gösteriyor.

Daha yüksek promosyonlardan faydalanmak isteyen emeklilerin, bankalarına başvurarak güncellemelerini yapmaları önem taşıyor.

Bankalar, mevcut promosyonları yeni ödemelerle dengeleyerek, hesaplanacak miktarı belirliyor. İade işlemi sonrasında, toplam promosyon tutarı hesaplara aktarılıyor.

Üç yıllık taahhüt süresinin dolmak üzere olduğu emeklilerin, güncelleme yapmaları gerekmekte. Taahhüt süresi dolmuş emekliler, daha yüksek promosyon teklif eden bir başka bankaya geçiş yapabilirler. Bunun için son başvuru tarihi ilan edildi.

Yüksek promosyon almayı veya mevcut promosyonlarını artırmayı hedefleyen bireyler, son başvuru tarihini kaçırmamalı. 18 bin TL’ye kadar olan promosyonlar için son başvuru tarihi olarak 30 Nisan belirlenmiştir.

30 Nisan son gün yaklaşmakta. Emekli maaşlarındaki beklenen artış Temmuz ayında gerçekleşecek ve bankaların promosyon tekliflerinin artması bekleniyor.