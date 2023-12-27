Maaşlar katlanarak artıyor! Devletten bu ödemeleri alanlar yaşadı: İşte yeni tarife

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bir dizi ekonomik değişiklikler yaşanacak. Asgari ücretteki artışın yanı sıra işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası (GSS) primleri, kıdem tazminatı ve staj ücretinde de iyileştirmeler yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında işveren ve işçi tarafının açıklayacağı teklifler, milyonlarca çalışanın maaşlarını doğrudan etkileyecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işsizlik ödeneği, GSS primleri, kıdem tazminatı ve staj ücreti gibi birçok kaleminde de artışlar bekleniyor. İşte detaylar...





ASGARİ ÜCRET İLE BİRLİKTE İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE DE ARTIŞLAR OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında işçi ve işveren tarafının açıklayacağı tekliflerin ardından asgari ücretin miktarı ve yeni yıl itibarıyla geçerli olacak rakamlar belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE'nin yüzde 33,66 olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu veriler ışığında 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağını tahmin etti. Bakan Işıkhan, 21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde çalışanları enflasyona ezdirmemeye odaklandıklarını ve asgari ücretin 2002 yılında 184 lira iken 2023 yılında 11 bin 402 liraya çıkarıldığını, böylece enflasyondan arındırılmış bir şekilde reel olarak üç katına yükseltildiğini ifade etti. İşte diğer ayrıntılar...





Yeni yılda yapılacak zamların, çalışanların maddi durumunu olumlu yönde etkileyeceği ve ekonomik koşullara uyum sağlamada önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor. Asgari ücretteki artışın yanı sıra işsizlik maaşı, GSS primleri, kıdem tazminatı ve staj ücretindeki iyileştirmeler, çalışanların ve işverenlerin finansal durumlarını olumlu bir şekilde etkileyecek. Bu değişiklikler, yeni yılın başlamasıyla birlikte ekonomik açıdan birçok birey için olumlu bir gelişme olarak karşılanabilir.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bir dizi ekonomik değişiklikler yaşanacak. Asgari ücretin artışı, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası (GSS) primleri, kıdem tazminatı ve staj ücreti gibi birçok kalemin değişmesine neden olacak. Özellikle işsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplandığından, asgari ücretin artışı işsizlik maaşını olumlu yönde etkileyecek.

İşsizlik ödeneği, asgari ücretin yüzde 40'ı alt sınır ve yüzde 80'i üst sınır olarak belirlenmiştir. Bu nedenle yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği de artacak. Asgari ücretli bir çalışanın bir yıllık çalışması sonucunda hak ettiği brüt asgari ücret tutarındaki kıdem tazminatı, yeni asgari ücretle birlikte artış gösterecek. Aynı şekilde, staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle birlikte yükselecek.

Yeni asgari ücret artışının GSS primlerini de etkilemesi bekleniyor. Bu durum, prim ödemelerinde bir artış anlamına gelebilir. Ancak bu artış, işsizlik maaşı ve diğer ödemelerdeki artışlarla birlikte maaş alan bireylerin genel maddi durumunu olumlu yönde etkileyecektir.

Özetle, asgari ücretin artışıyla birlikte işsizlik maaşı, GSS primleri, kıdem tazminatı ve staj ücreti gibi birçok ödeme kaleminde iyileştirmeler ve artışlar olacak. Bu değişiklikler, milyonlarca çalışanın ve öğrencinin ekonomik durumunu olumlu bir şekilde etkileyecek. Yeni yılda yapılacak bu ödeme artışları, bireylerin gelirlerini artırarak ekonomik açıdan daha iyi bir konuma gelmelerine katkı sağlayacak.