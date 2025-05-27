Mahmut Güzel, Lisanslı Depoculuk Federasyonu Başkanı Seçildi

Lisanslı Depoculuk Federasyonu (TÜLDEF) Genel Kurulu, TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Mahmut Güzel yeni başkan olarak seçildi.

Tarım ve Lisanslı Depoculuk

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin lisanslı depoculuk alanındaki yasal mevzuatının oldukça gelişmiş olduğunu ifade ederek, "Lisanslı depoculuk mevzuatı bana göre çok eksikliği olan bir mevzuat değil. Mevzuatların güncellenmesi elbette önemli," dedi.

Kirişci, depolamlardaki ürünlerin ülkenin değerine dikkat çekerek, "Bizim çok daha dikkatli ve özenli olmamız lazım. Lisanslı depolardan hububat gibi yeni ürünlerin de eklenmesi mümkün. Kurallara uygun bir depolama ile biyolojik ürünlerde kayıplar düşüyor," şeklinde konuştu.

Denetim ve Yeni Kanun Çalışmaları

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, şu anda faaliyette olan 226 lisanslı depoculuk şirketi bulunduğunu belirterek, alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Ayrıca, denetim faaliyetlerinin yoğunlaştığını, bağımsız denetim için yapı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sözleşmeler ve Sektörel Sorunlar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 12 milyon ton kapasiteye ulaşan sistemdeki aksaklıklara dikkati çekerek, "Yasaya uygun davranmayan lisanslı depolarla sözleşme imzalamayacağız," ifadelerini kullandı. Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu sorunların çözümünün aciliyetine vurgu yaptı.

TÜLDEF'in Gelecek Vizyonu

TÜLDEF Başkanı Mahmut Güzel, kurumsal yapıyı güçlendireceklerini belirterek, "Sektöre 1,5 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı ve bizim tek amacımız bu sektöre hizmet etmektir. Üreticilerimize faydalı olabilmek için gerekli sorumlulukları alacağız," dedi. Yönetim Kurulu toplantısında Güzel, TÜLDEF Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi.

TÜLDEF'in Genel Kurulu ve Bilgilendirme Toplantısı, TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Kurula TÜLDEF Başkanı Mahmut Güzel (sağ 2), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal (sağ 4), TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci (sol 5) ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar katıldı.

TÜLDEF'in Genel Kurulu ve Bilgilendirme Toplantısı, TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Kurula TÜLDEF Başkanı Mahmut Güzel (sağ 2), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal (sağ 4), TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci (sol 5) ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar katıldı.