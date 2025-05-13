Malatya'da 1,85 Milyon Sebze Fidesi Dağıtımı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesinin dağıtımına başlandı.

Vali Yavuz'dan Çok Önemli Açıklamalar

Dağıtım töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, 11 Nisan'da yaşanan zirai donun kayısı ve diğer meyve ağaçlarında ciddi ürün kayıplarına yol açtığını belirtti. Yavuz, sanayileşme ve kentleşme nedeniyle verimli tarım arazilerinin imara açıldığını vurgulayarak, "Buradan herkese sesleniyoruz, inşaat yapılabilecek alanlar varken, rant uğruna tarım arazilerimizin imara açılması engellenmelidir," dedi.

Yavuz, Türkiye'nin tarım sektörünün kendine yeterliliğinin yanı sıra yaklaşık 25 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Ancak kırsal nüfusun giderek azaldığına da dikkat çekti. Yeni tarım tekniklerinin kullanılması gerektiğini söyleyerek, birim alandaki gelirin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü’nden Destek Açıklamaları

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, üretimin artırılması adına çiftçilere çeşitli destekler sağlayacaklarını kaydetti. Akar, proje çerçevesinde Malatya'da bu üretim sezonunda yaklaşık 35 milyon lira tutarında ürün dağıtımı yapıldığını belirtti. Ayrıca, bu ilkbaharda 170 ton nohut, fasulye, mercimek, karabuğday ve silajlık mısır dağıtılmaya devam edildiğini aktardı.

Akar, "Bugün itibarıyla 85 bin çilek fidesi dağıtıldı; ayrıca 1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtımına başladık," diye ekledi.

Dağıtım programına, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ve çok sayıda çiftçi ile kamu kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesinin dağıtımına başlandı. Etkinliğe katılan Vali Seddar Yavuz (sağda), çiftçilere fide dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesinin dağıtımına başlandı. Etkinliğe katılan Vali Seddar Yavuz (sağda), çiftçilere fide dağıttı.