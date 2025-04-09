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Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı 17-18 Nisan'da Gerçekleşecek

Malatya'da 17-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek İpekyolu Kariyer Fuarı, gençlerin kariyer fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:45
Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı 17-18 Nisan'da Gerçekleşecek

Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı Düzenlenecek

Malatya, 17-18 Nisan tarihlerinde İpekyolu Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Bu önemli organizasyon, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Fuar Detayları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, fuarın Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı. İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, Malatya Turgut Özal, Fırat, Munzur, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet üniversitelerinin katkılarıyla organize ediliyor.

Gençleri Bekleyen Fırsatlar

Bu yılki fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yeteneklere kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşma fırsatı sunacak. Tüm bölümlerden öğrenci ve mezunlara açık olan fuarda, iş ve staj olanakları, mülakat simülasyonları, kariyer söyleşileri ve kurum tanıtım sunumları gerçekleştirilecek.

Katılımcı Firmalar

Bugün itibarıyla, fuara başvuran firma sayısının 119'a ulaştığı belirtildi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUŞAŞ, Türk Telekom gibi önde gelen kuruluşlar da etkinlikte yer alacak. Öğrencilerin katılımı için yetenek kapısı üzerinden başvuru yapması ve fuar sayfasından alınan QR kodu kullanması gerekecek.

Ayrıca, etkinlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu da hazır bulunacak.

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğinde...

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğinde 17-18 Nisan'da İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek. Vali Seddar Yavuz (ortada), İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıda, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat (solda), Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli (sağda) de yer aldı.

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğinde...

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğinde 17-18 Nisan'da İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek. Vali Seddar Yavuz (ortada), İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıda, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat (solda), Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli (sağda) de yer aldı.

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