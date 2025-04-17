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Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı Start Aldı

Malatya'da 6 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı açıldı, gençler kariyer olanaklarını keşfediyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:47
Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı Start Aldı

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı başladı.

Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki açılış programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İnönü Üniversitesinin ev sahipliğindeki fuarın Malatya Turgut Özal, Fırat, Munzur, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet üniversitelerinin paydaşlığıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kişisel gelişimin önemine dikkat çeken Yavuz, "Sadece üniversite kitaplarını okuyarak, not alarak mezun olduğunuzda bilin ki sizi iyi bir gelecek beklemiyor. Kaç yıl eğitim alıyorsanız, kendinize mutlaka yatırım yapın, dil öğrenin, 24 saat çok uzun bir süre. Eğer mühendislik okuyorsanız mutlaka dil bilmelisiniz, iyi bir yerde staj yaparak kendinizi geliştirmelisiniz," ifadelerini kullandı.

Yavuz, Türkiye'de son 20 yılda teknolojiye büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, "Devletimiz yatırım yapmaya devam ediyor, milli teknoloji hamlesi bizim kurtuluşumuzdur. Sanayi devrimini yapamadık, başımıza gelmedik bela kalmadı, bundan kurtulmanın yolu bilim ve teknolojiye yatırımdır yani AR-GE'dir. Bu çağ dijital çağdır, bu çağı ıskalarsak çok daha büyük acılar ile yüzleşmek zorunda kalırız." şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da açılış töreninde selamlama konuşmaları yaptı.

Fuarın açılışına, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri fuardaki stantları inceledi. Genç yetenekleri kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşturacak olan fuar, yarın sona erecek.

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğiyle...

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı başladı.

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğiyle...

Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı başladı.

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