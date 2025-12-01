Malatya'da Safran Gramı 600 TL: Battalgazi'de Talep Patlaması

Battalgazi'li üretici Muzaffer Akçin, safranın gramını 600 TL, soğanını 1.700-2.500 TL'den satıyor; 1.5 ton hasat eden üretici talebe yetişemiyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:20
Malatya'da safran üretimi yükselişte

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde safran üretimi yapan 51 yaşındaki Muzaffer Akçin, yerli safrana artan talep sayesinde üretimini büyüttü. Akçin, safranın gramını 600 TL, safran soğanının kilosunu ise boyutuna göre 1.700 ile 2.500 TL arasında satışa sunduğunu açıkladı.

Başlangıç ve üretim serüveni

Akçin, 2017 yılında emeklilik sonrası yeni bir gelir kaynağı arayışına girerek Safranbolu'dan aldığı 30 kilo soğanla üç dönümlük arazide deneme ekimine başladı. Dört yıl sonra yüksek verim elde edince üretimi genişletme kararı aldı. Bugün üretimde dokuzuncu yılını geride bırakan Akçin, bu yıl 1 ton 500 kilo safran soğanı hasadı yaptıklarını, bunun 300 kilosunu yeni ekim için ayırıp kalanını satışa sunduklarını söyledi.

Pazar, talepler ve hedefler

Akçin, yoğun talebe yetişemediklerini belirterek, "Türkiye’nin dört bir yanına soğan gönderiyoruz. Asıl hedefimiz ise Malatya’da su istemeyen bu ürünü yaygınlaştırmak ve kayısının yanında ikinci bir ürün haline getirmek" dedi. Ayrıca Güney Afrika’dan bir üreticinin 85 tonluk safran soğanı talebiyle kendilerine ulaştığını, ancak yeterli üretim yapamadıkları için bu talebi karşılayamadıklarını aktardı.

Safranın kullanımı ve tüketim

Akçin, safranın tıbbi ve aromatik bir bitki olduğunu ve ilaç, kozmetik ve gıda takviyesi sektörlerinde yoğun şekilde kullanıldığını vurguladı. Özellikle İstanbul'da yerli safrana ilginin arttığını, bazı işletmelerin İran safranını bırakıp tamamen yerli ürüne yöneldiğini belirtti. Safranın çay, yoğurt, bal ve zeytinyağı ile tüketilebildiğini söyleyen Akçin, "Bir gram safran için 150-180 çiçek gerekiyor. Buna rağmen bir ailenin bir yıllık safran tüketimi 12 gramı geçmez" ifadelerini kullandı.

Satış stratejisi

Ticarette perakende satışlarda safranı gram olarak sunduklarını, toptan satışlarda ise uzun yıllardır çalıştıkları müşterilere ürün tedarik ettiklerini belirten Akçin, artan taleple birlikte üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

