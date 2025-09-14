Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demir Yolu Hattı 15 Eylül'de Hizmete Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören demir yolu hatlarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan toplam yatırım miktarının 23,8 milyar lira olduğunu belirterek, Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattını 15 Eylül'de hizmete açacaklarını bildirdi.

Uraloğlu açıklamasında, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin, 11 ilden geçen toplam 1.275 kilometrelik demir yolu hattında hasara yol açtığını anımsatarak, depremin hemen ardından demir yolu bakım ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını ifade etti.

TCDD uzman ekiplerinin hızlı müdahalesinin arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, bakım ekiplerince yapılan ilk kontroller sonrası hattın kısıtlı işletmeciliğe alınabilmesi için uygunluk tespitlerinin yapıldığını aktardı. Yapılan bakım ve onarım çalışmaları sonucu toplam 1.232 kilometrelik hattın acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açıldığını belirtti.

Depremin 11 ilden geçen demir yollarına verilen hasarın telafisi için 2023 ve 2024'te bölgedeki demir yollarına 18,8 milyar lira yatırım yapıldığını, 2025 yılındaki 5 milyar liralık yatırımla birlikte altyapı, üstyapı ve sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için toplam yatırım tutarının 23,8 milyar liraye ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, depremden hasar gören Fevzipaşa-Islahiye ve Köprüağzı-Maraş etaplarının altyapı ve üstyapılarının yenilenerek tren trafiğine açıldığını, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ hattında ise çalışmaların iki etap halinde sürdüğünü ifade etti.

Hattın yeniden açılmasının bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, kapanma sürecinde yük taşımacılığının mecburi olarak uzun ve maliyetli Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergahına kaydığını, bunun zaman ve enerji kaybına neden olduğunu dile getirdi. Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edileceğini, Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla bölgenin dış ticaret potansiyelinin güçleneceğini ve ekonomik rekabetçiliğin artacağını belirtti.