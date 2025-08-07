DOLAR
40,65 0,05%
EURO
47,53 -0,33%
ALTIN
4.414,87 -0,33%
BITCOIN
4.690.563,26 -0,27%

Malatya Kuru Kayısı İhracatı 377,4 Milyon Dolar Gelir Sağladı

Malatya, 2024-2025 sezonunda 377,4 milyon dolar kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:13
Malatya Kuru Kayısı İhracatı 377,4 Milyon Dolar Gelir Sağladı

Kuru Kayısı İhracatında Önemli Gelir

Malatya, 2024-2025 kuru kayısı ihracat sezonunda 74 bin 774 ton kuru kayısı satışı yaparak toplam 377 milyon 371 bin dolar gelir elde etti.

Ramazan Özcan'dan Açıklama

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında, 12 Nisan'da meydana gelen zirai don nedeniyle kayısı fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandığını belirtti. Özcan, bu dönemde ihracat miktarında kısmi bir azalma yaşandığını ifade etti.

Özcan, temmuz ayında 2 bin 820 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 21 milyon 343 bin dolar gelir elde edildiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre miktarda bir gerileme yaşandığını aktardı. Ancak, zirai donun etkisi göz önüne alındığında ihracat rakamlarının beklenildiği kadar kötü olmadığını kaydetti.

İhracatta Artış ve Gerileme

Ramazan Özcan, bir önceki sezona göre ihracat miktarının 8 bin ton arttığını vurguladı. Geçen sezon 66 bin 718 ton ihracata karşılık 398 milyon dolar gelir elde edilmişti. Bu yıl 100 bin ton ihracat hedefinde sapmalar yaşandığını belirten Özcan, 'İhracat gelirimizde yaklaşık 20 milyon dolar bir gerileme söz konusu' dedi.

Türkiye'nin Kuru Meyve İhracatı

Türkiye'nin toplam kuru meyve ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan Özcan, bunun yaklaşık %25'inin kayısı ihracatından kaynaklandığını ifade etti.

Malatya'da kuru kayısı ihracat sezonunda, 74 bin 774 ton kuru kayısı satımına karşılık 377 milyon...

Malatya'da kuru kayısı ihracat sezonunda, 74 bin 774 ton kuru kayısı satımına karşılık 377 milyon 371 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya'da kuru kayısı ihracat sezonunda, 74 bin 774 ton kuru kayısı satımına karşılık 377 milyon...

Malatya'da kuru kayısı ihracat sezonunda, 74 bin 774 ton kuru kayısı satımına karşılık 377 milyon 371 bin dolar gelir elde edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya Kuru Kayısı İhracatı 377,4 Milyon Dolar Gelir Sağladı
2
Uşak'ta Mor Bahçelere Devlet Desteği ile Büyüyen Lavanta Üretimi
3
Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı Satışı: Sözleşme İmzalandı
4
Kütahya'da 14. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Başladı
5
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.923,44 Puanı Gördü
6
Türkiye'de 28 Ova 'Büyük Ova Koruma Alanı' Olarak İlan Edildi
7
Sıfır otomobile 200 bin TL'lik okkalı indirim! Renault, Hyundai ve o markalar indirim şovu yaptı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek