Malatya Kuru Kayısı İhracatı 377,4 Milyon Dolar Gelir Sağladı

Kuru Kayısı İhracatında Önemli Gelir

Malatya, 2024-2025 kuru kayısı ihracat sezonunda 74 bin 774 ton kuru kayısı satışı yaparak toplam 377 milyon 371 bin dolar gelir elde etti.

Ramazan Özcan'dan Açıklama

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında, 12 Nisan'da meydana gelen zirai don nedeniyle kayısı fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandığını belirtti. Özcan, bu dönemde ihracat miktarında kısmi bir azalma yaşandığını ifade etti.

Özcan, temmuz ayında 2 bin 820 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 21 milyon 343 bin dolar gelir elde edildiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre miktarda bir gerileme yaşandığını aktardı. Ancak, zirai donun etkisi göz önüne alındığında ihracat rakamlarının beklenildiği kadar kötü olmadığını kaydetti.

İhracatta Artış ve Gerileme

Ramazan Özcan, bir önceki sezona göre ihracat miktarının 8 bin ton arttığını vurguladı. Geçen sezon 66 bin 718 ton ihracata karşılık 398 milyon dolar gelir elde edilmişti. Bu yıl 100 bin ton ihracat hedefinde sapmalar yaşandığını belirten Özcan, 'İhracat gelirimizde yaklaşık 20 milyon dolar bir gerileme söz konusu' dedi.

Türkiye'nin Kuru Meyve İhracatı

Türkiye'nin toplam kuru meyve ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan Özcan, bunun yaklaşık %25'inin kayısı ihracatından kaynaklandığını ifade etti.

