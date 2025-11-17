Malatya TSO ile Osmaniye TSO Kardeş Oda Protokolü İmzaladı

İki ilin odaları iş birliğini resmiyete döktü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Protokol imza programına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy ile iki odanın yönetimleri ve meclis üyeleri katıldı.

Sadıkoğlu: Malatya ile Osmaniye arasında farklı bir bağ bulunduğunu, birçok hemşerimizin Osmaniye'ye göç edip yerleştiğini ve bölgede Malatyalı iş insanlarının ticaret ve siyasette önemli roller üstlendiğini vurguladı. Osmaniye'nin AB Coğrafi İşaret tescili olan Yer Fıstığı tarımı, fıstık işleme fabrikaları ve Demir Çelik sektörüyle dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu, Malatya ekonomisinin ise kayısı tarımı, kayısı işleme fabrikaları, hayvancılık ve tekstil sektörüyle benzerlik gösterdiğini belirtti.

Sadıkoğlu, 6 Şubat asrın felaketi olan büyük depremlerden her iki ilin de derinden etkilendiğini hatırlatarak, kardeş odalar olarak bundan sonra yaraların birlikte sarılacağını ifade etti. MTSO'nun 10 bin 600 üyemiz ile şehrin en güçlü sivil toplum kuruluşu olduğunu, odanın 1923'te kurulduğunu ve bugün 102 yaşında olduğunu söyledi. Osmaniye TSO'nun da 1923'te kurulan köklü bir oda olduğunu anımsatan Sadıkoğlu, protokolün odalara değer katacağını dile getirdi.

Aksoy: İki şehir arasında uzun yıllara dayanan kardeşlik bağı bulunduğunu, Osmaniye'de yoğun bir Malatyalı nüfusun yaşadığını ve birlikte kardeşçe yaşandığını belirtti. Aksoy, Osmaniye'nin tarım ve hayvancılıkta önemli faaliyetlere sahip olduğunu, sanayinin gelişime açık olduğunu ve limana yakınlığın yatırım avantajı sunduğunu ifade ederek Malatyalı iş insanlarını yatırım yapmaya davet etti. Kardeş oda protokolünün odalara ve bölgelere katkı sağlayacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kardeş oda protokolü, yönetim kurulu başkanları tarafından karşılıklı olarak imzalandı.

MALATYA TSO İLE OSMANİYE TSO KARDEŞ ODA OLDU