Malatya TSO ile Osmaniye TSO Kardeş Oda Protokolü İmzaladı

Malatya ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğini resmileştirdi; oda başkanları ve yönetimler, kardeş oda protokolünü imzaladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:00
Malatya TSO ile Osmaniye TSO Kardeş Oda Protokolü İmzaladı

Malatya TSO ile Osmaniye TSO Kardeş Oda Protokolü İmzaladı

İki ilin odaları iş birliğini resmiyete döktü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Protokol imza programına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy ile iki odanın yönetimleri ve meclis üyeleri katıldı.

Sadıkoğlu: Malatya ile Osmaniye arasında farklı bir bağ bulunduğunu, birçok hemşerimizin Osmaniye'ye göç edip yerleştiğini ve bölgede Malatyalı iş insanlarının ticaret ve siyasette önemli roller üstlendiğini vurguladı. Osmaniye'nin AB Coğrafi İşaret tescili olan Yer Fıstığı tarımı, fıstık işleme fabrikaları ve Demir Çelik sektörüyle dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu, Malatya ekonomisinin ise kayısı tarımı, kayısı işleme fabrikaları, hayvancılık ve tekstil sektörüyle benzerlik gösterdiğini belirtti.

Sadıkoğlu, 6 Şubat asrın felaketi olan büyük depremlerden her iki ilin de derinden etkilendiğini hatırlatarak, kardeş odalar olarak bundan sonra yaraların birlikte sarılacağını ifade etti. MTSO'nun 10 bin 600 üyemiz ile şehrin en güçlü sivil toplum kuruluşu olduğunu, odanın 1923'te kurulduğunu ve bugün 102 yaşında olduğunu söyledi. Osmaniye TSO'nun da 1923'te kurulan köklü bir oda olduğunu anımsatan Sadıkoğlu, protokolün odalara değer katacağını dile getirdi.

Aksoy: İki şehir arasında uzun yıllara dayanan kardeşlik bağı bulunduğunu, Osmaniye'de yoğun bir Malatyalı nüfusun yaşadığını ve birlikte kardeşçe yaşandığını belirtti. Aksoy, Osmaniye'nin tarım ve hayvancılıkta önemli faaliyetlere sahip olduğunu, sanayinin gelişime açık olduğunu ve limana yakınlığın yatırım avantajı sunduğunu ifade ederek Malatyalı iş insanlarını yatırım yapmaya davet etti. Kardeş oda protokolünün odalara ve bölgelere katkı sağlayacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kardeş oda protokolü, yönetim kurulu başkanları tarafından karşılıklı olarak imzalandı.

MALATYA TSO İLE OSMANİYE TSO KARDEŞ ODA OLDU

MALATYA TSO İLE OSMANİYE TSO KARDEŞ ODA OLDU

MALATYA TSO İLE OSMANİYE TSO KARDEŞ ODA OLDU

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt 2026 Bütçesi Meclis’te: Vali Mustafa Eldivan'dan Öncelik Vurgusu
2
Manisa TSO ve Manisa TB: TOBB Nefes Kredisi 50 Milyar TL'ye Çıkarıldı
3
Çalışanların %66'sı: Performans Değerlendirme Zam ve Terfi İçin
4
İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eylülde 51,7
5
Spot Doğal Gaz: Referans Fiyat 14 bin 323 lira 89 kuruş
6
Trabzon'da 8 Aylık Fındık İhracatı 455 Milyon 563 Bin Doları Aştı
7
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Haziran’da Yıllık %33,88, Aylık %2,52 Arttı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler