Malezya Palm Yağı Forumu 2024 Başladı

Malezya Palmiye Yağı Konseyi (MPOC) tarafından düzenlenen Malezya Palm Yağı Forumu (MPOF KL 2024), "sürdürülebilir çözümlerle ticaretteki zorlukların üstesinden gelmek" teması ile kapılarını açtı. Forum, Kuala Lumpur'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Forumun Amaçları

Bu önemli etkinlikte, palm yağı sektörünün küresel çapta nasıl bir yer edindiği ele alınacak ve katılımcıların işbirlikleri kurması sağlanacak. Forum süresince; konferanslar, panel tartışmaları ve sergiler düzenlenecek.

Panellerde Ele Alınacak Konular

Yapılan panel tartışmalarında, sıvı ve katı yağlar sektöründeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Öne çıkan konular arasında şunlar yer alacak:

Sürdürülebilirlik zorluklarını aşmak: Ekonomik büyümeyi çevresel ve sosyal sorumlulukla dengelemek.

Ekonomik büyümeyi çevresel ve sosyal sorumlulukla dengelemek. 2025 Pazar Dinamikleri: Palm yağı ve bitkisel yağlar üzerine tahminler.

Palm yağı ve bitkisel yağlar üzerine tahminler. Küresel Arz, Talep ve Fiyat Tahmini: Palm yağı sektörü için öngörüler.

Ticaret ve İş Ağı Oluşturma Fırsatları

İki gün sürecek olan forum, farklı bölgelerden 70'in üzerinde önemli uluslararası alıcıyı bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu sayede katılımcılara geniş ticaret ve ağ oluşturma fırsatları sunulması planlanıyor.