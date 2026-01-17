Manisa'da Akıllı Şehirler İçin Arazi Kullanım Çalıştayı — 223K370 Proje Sonuçları

TÜBİTAK 3005 kapsamında yürütülen 223K370 projesinin sonuçları Manisa'da paydaşlarla paylaşıldı; 2030-2050 arazi kullanım senaryoları ve 2035/2050 strateji raporları hazırlandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:22
Manisa'da Akıllı Şehirler İçin Arazi Kullanım Çalıştayı — 223K370 Proje Sonuçları

Manisa'da Akıllı Şehirler İçin Arazi Kullanım Çalıştayı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, TÜBİTAK 3005 programı kapsamında yürütülen 223K370 numaralı "Akıllı Şehir Stratejileri İçin Arazi Kullanım Uyuşmazlıklarının Belirlenmesi ve Şehir Büyüme Senaryolarının Değerlendirilmesi" projesinin sonuçları paylaşıldı. Etkinlik, Manisa’nın arazi kullanımına bilimsel, bütüncül ve sürdürülebilir bir bakış kazandırmayı hedefleyen bulguları gündeme taşıdı.

Proje ve metodoloji

Çalışmada, şehrin coğrafi ve doğal yapısıyla uyumlu, uzun vadeli ve uygulanabilir mekânsal planlama kararlarına odaklanıldı. Proje kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı araçlar ile LUCIS (Arazi Kullanım Uyuşmazlık Tanımlama Stratejisi) metodolojisi kullanılarak arazi kullanım uygunlukları belirlendi ve farklı kullanım türleri arasındaki uyuşmazlıklar bilimsel yöntemlerle analiz edildi.

Ayrıca Manisa’ya özgü bulut tabanlı bir coğrafi veri tabanı oluşturuldu. Nüfus projeksiyonlarına dayalı olarak geliştirilen mekânsal büyüme senaryoları ile arazi çalışmalarının doğruluk analizleri yapıldı; ortaya çıkan veriler 2035 ve 2050 yıllarını kapsayan şehir gelişim strateji raporlarıyla somutlaştırıldı. Proje, 2030-2050 dönemini kapsayan alternatif büyüme senaryoları üretti.

Araştırmacılar ve paydaş katılımı

Projenin yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Döker üstlendi. Araştırma ekibinde Doç. Dr. Muhammet Kaçmaz ve Doç. Dr. Cem Kırlangıçoğlu (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Ferhat Arslan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Selin Yıldız Görentaş ile Dr. Ahmet Gül (Kilis 7 Aralık Üniversitesi) yer aldı.

Çalıştaya kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri yer aldı.

Sonuçlar ve hedefler

Çalıştayda, mevcut arazi kullanımının yalnızca bugünün ihtiyaçları doğrultusunda değil 2035 ve 2050 perspektifiyle ele alınmasının önemi vurgulandı. Nüfus projeksiyonlarına dayalı olarak yeni yerleşim alanlarının doğru yer, doğru ölçek ve doğru önceliklerle belirlenmesinin gerekliliği öne çıktı.

Katılımcılar mekansal planlamanın sadece teknik bir süreç olmadığını, planlamanın yerel bilgi, kurumsal deneyim ve saha gerçekleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Paydaş katılımının planlama sürecine sağladığı katkının, kararların uygulanabilirliği ve sürdürülebilirlik açısından kritik olduğu ifade edildi.

Çalıştay, Manisa’nın sürdürülebilir gelişimine uzun vadeli katkı sağlama hedefiyle, şehir için hazırlanan değerlendirmeler ve strateji raporlarına dayalı öneriler ışığında, 2035 ve 2050 hedeflerine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI EV SAHİPLİĞİNDE, TÜBİTAK 3005 PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 223K370...

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI EV SAHİPLİĞİNDE, TÜBİTAK 3005 PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 223K370 NUMARALI "AKILLI ŞEHİR STRATEJİLERİ İÇİN ARAZİ KULLANIM UYUŞMAZLIKLARININ BELİRLENMESİ VE ŞEHİR BÜYÜME SENARYOLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ" BAŞLIKLI PROJENİN SONUÇLARININ PAYLAŞILDIĞI PAYDAŞ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI EV SAHİPLİĞİNDE, TÜBİTAK 3005 PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 223K370...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İZSİAD, Alaattin Yüksel'i Yönetim Kurulu Başkan Adayı Olarak Önerdi
2
Gaziantep Dış Ticaret Zirvesi: Küresel Ticaretin Geleceği
3
Manisa'da Akıllı Şehirler İçin Arazi Kullanım Çalıştayı — 223K370 Proje Sonuçları
4
STSO: Üniversite ve Meslek Liseleriyle İş Birliğini Sürdürecek
5
TÜİK: Karabük’te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 85.632
6
Yalova Makine İhtisas OSB: Yeraltı Enerji Şebekesi ve 166 LED Direkle Altyapı Modernizasyonu
7
Muğla Büyükşehir'den Süt Üreticilerine Soğuk Zincir ve Jeneratör Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları