Manisa'da Akıllı Şehirler İçin Arazi Kullanım Çalıştayı — 223K370 Proje Sonuçları

Manisa'da Akıllı Şehirler İçin Arazi Kullanım Çalıştayı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, TÜBİTAK 3005 programı kapsamında yürütülen 223K370 numaralı "Akıllı Şehir Stratejileri İçin Arazi Kullanım Uyuşmazlıklarının Belirlenmesi ve Şehir Büyüme Senaryolarının Değerlendirilmesi" projesinin sonuçları paylaşıldı. Etkinlik, Manisa’nın arazi kullanımına bilimsel, bütüncül ve sürdürülebilir bir bakış kazandırmayı hedefleyen bulguları gündeme taşıdı.

Proje ve metodoloji

Çalışmada, şehrin coğrafi ve doğal yapısıyla uyumlu, uzun vadeli ve uygulanabilir mekânsal planlama kararlarına odaklanıldı. Proje kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı araçlar ile LUCIS (Arazi Kullanım Uyuşmazlık Tanımlama Stratejisi) metodolojisi kullanılarak arazi kullanım uygunlukları belirlendi ve farklı kullanım türleri arasındaki uyuşmazlıklar bilimsel yöntemlerle analiz edildi.

Ayrıca Manisa’ya özgü bulut tabanlı bir coğrafi veri tabanı oluşturuldu. Nüfus projeksiyonlarına dayalı olarak geliştirilen mekânsal büyüme senaryoları ile arazi çalışmalarının doğruluk analizleri yapıldı; ortaya çıkan veriler 2035 ve 2050 yıllarını kapsayan şehir gelişim strateji raporlarıyla somutlaştırıldı. Proje, 2030-2050 dönemini kapsayan alternatif büyüme senaryoları üretti.

Araştırmacılar ve paydaş katılımı

Projenin yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Döker üstlendi. Araştırma ekibinde Doç. Dr. Muhammet Kaçmaz ve Doç. Dr. Cem Kırlangıçoğlu (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Ferhat Arslan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Selin Yıldız Görentaş ile Dr. Ahmet Gül (Kilis 7 Aralık Üniversitesi) yer aldı.

Çalıştaya kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri yer aldı.

Sonuçlar ve hedefler

Çalıştayda, mevcut arazi kullanımının yalnızca bugünün ihtiyaçları doğrultusunda değil 2035 ve 2050 perspektifiyle ele alınmasının önemi vurgulandı. Nüfus projeksiyonlarına dayalı olarak yeni yerleşim alanlarının doğru yer, doğru ölçek ve doğru önceliklerle belirlenmesinin gerekliliği öne çıktı.

Katılımcılar mekansal planlamanın sadece teknik bir süreç olmadığını, planlamanın yerel bilgi, kurumsal deneyim ve saha gerçekleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Paydaş katılımının planlama sürecine sağladığı katkının, kararların uygulanabilirliği ve sürdürülebilirlik açısından kritik olduğu ifade edildi.

Çalıştay, Manisa’nın sürdürülebilir gelişimine uzun vadeli katkı sağlama hedefiyle, şehir için hazırlanan değerlendirmeler ve strateji raporlarına dayalı öneriler ışığında, 2035 ve 2050 hedeflerine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

