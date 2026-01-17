İZSİAD, Alaattin Yüksel'i Yönetim Kurulu Başkan Adayı Olarak Önerdi

Olağanüstü genel kurul öncesi oy birliğiyle tavsiye kararı

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yüksek Danışma Kurulu toplantısında, derneğin seçimli olağanüstü genel kurul kararı öncesinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kurul üyeleri, gerçekleştirilecek genel kurulda belirlenecek yeni yönetim organlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Yapılan istişareler sonucunda kurul, oy birliğiyle aldığı tavsiye kararı doğrultusunda Alaattin Yüksel'e Yönetim Kurulu Başkanlığı teklif edilmesini uygun buldu.

Toplantıda ayrıca İZSİAD'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, iş dünyasına yönelik çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri de ele alındı.

