İZSİAD, Alaattin Yüksel'i Yönetim Kurulu Başkan Adayı Olarak Önerdi

İZSİAD Yüksek Danışma Kurulu, olağanüstü genel kurul öncesi oy birliğiyle Alaattin Yüksel'i Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday göstermeyi uygun buldu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:15
İZSİAD, Alaattin Yüksel'i Yönetim Kurulu Başkan Adayı Olarak Önerdi

İZSİAD, Alaattin Yüksel'i Yönetim Kurulu Başkan Adayı Olarak Önerdi

Olağanüstü genel kurul öncesi oy birliğiyle tavsiye kararı

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yüksek Danışma Kurulu toplantısında, derneğin seçimli olağanüstü genel kurul kararı öncesinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kurul üyeleri, gerçekleştirilecek genel kurulda belirlenecek yeni yönetim organlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Yapılan istişareler sonucunda kurul, oy birliğiyle aldığı tavsiye kararı doğrultusunda Alaattin Yüksel'e Yönetim Kurulu Başkanlığı teklif edilmesini uygun buldu.

Toplantıda ayrıca İZSİAD'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, iş dünyasına yönelik çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri de ele alındı.

İZMİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (İZSİAD) YÜKSEK DANIŞMA KURULU YÖNETİM KURULU BAŞKAN...

İZMİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (İZSİAD) YÜKSEK DANIŞMA KURULU YÖNETİM KURULU BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN ALAATTİN YÜKSEL İSMİNDE UZLAŞTI.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İZSİAD, Alaattin Yüksel'i Yönetim Kurulu Başkan Adayı Olarak Önerdi
2
Gaziantep Dış Ticaret Zirvesi: Küresel Ticaretin Geleceği
3
Manisa'da Akıllı Şehirler İçin Arazi Kullanım Çalıştayı — 223K370 Proje Sonuçları
4
STSO: Üniversite ve Meslek Liseleriyle İş Birliğini Sürdürecek
5
TÜİK: Karabük’te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 85.632
6
Yalova Makine İhtisas OSB: Yeraltı Enerji Şebekesi ve 166 LED Direkle Altyapı Modernizasyonu
7
Muğla Büyükşehir'den Süt Üreticilerine Soğuk Zincir ve Jeneratör Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları