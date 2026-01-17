STSO: Üniversite ve Meslek Liseleriyle İş Birliğini Sürdürecek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, üniversite ve meslek liseleriyle iş birliği içinde istihdam odaklı projelerin süreceğini açıkladı.

Toplantı ve katılımcılar

STSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Sivas'ın sanayi, ekonomi, istihdam ve yatırım gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve 2025 yılında yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Sanayi kimliği ve projeler

Özdemir, Sivas'ın sanayi kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldığını belirtti. STSO'nun ihracat, e-ticaret ve UR-GE projeleriyle firmaların uluslararası pazarlara açılmasına katkı sunduğunu; gençlere yönelik eğitim programlarının ise aralıksız sürdüğünü aktardı.

Mesleki eğitimin önemine yeniden dikkat çeken Özdemir, üniversiteler ve meslek liseleriyle iş birliği içerisinde istihdam odaklı projelerin devam edeceğini ifade etti.

2025 hedefleri ve üyeler için çalışmalar

Özdemir, 2025 yılında da üyelerin ve şehrin güçlü sesi olmaya devam edeceklerini vurgulayarak değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Üyelerimizin talep ve beklentilerini her platformda kararlılıkla dile getirirken, teşviklerin şehrimiz ve iş dünyamız açısından taşıdığı hayati önemi sürekli gündemde tuttuk. Bunun yanı sıra, finansmana erişimde yaşanan sorunları ilgili mercilere ileterek çözüm üretilmesi noktasında yıl boyunca girişimlerde bulunduk. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi ve ticaretin gelişimi, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri ile ihracatın geliştirilmesine yönelik projelerimizle üyelerimizin yanında olmaya ve şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak adına kararlı ve güçlü bir irade ortaya koymayı sürdürdük. Sivas için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde meclis üyeleri ve meslek komitesi üyeleri sektör ve gündeme dair görüşlerini paylaştı.

