Manisa'da BYD yatırımı beklemede: Tahsis edilen arazide hâlâ çalışma yok

Manisa'da BYD için ayrılan 1,6 milyon m² arazide inşaat başlamadı; 2026 hedefi ve 2025'te kârdaki düşüş 'Türkiye'yi oyalıyor mu?' sorusunu gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:59
Manisa'da BYD yatırımı beklemede: Tahsis edilen arazide hâlâ çalışma yok

Manisa'da BYD yatırımı beklemede: Tahsis edilen arazide hâlâ çalışma yok

Manisa'da 1 milyar dolar tutarındaki yatırım planıyla gündeme gelen Çinli otomotiv devi BYD için tahsis edilen araziye ilişkin belirsizlik sürüyor. Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde yaklaşık 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki sahada halen şantiye kurulumu, temel kazısı veya dikey bir inşaat faaliyetinin başlamamış olması dikkat çekiyor.

Yatırım planı ve taahhütler

Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmaya göre BYD, Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası ile Ar-Ge merkezi kurmayı; tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi ve doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmişti. Şirket, fabrikanın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime başlamasını ve tesisi özellikle Avrupa pazarına yönelik bir ihracat üssü haline getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Bekleyiş ve tartışmalar

Projeyle ilgili olarak yan sanayi ve hizmet sektörlerinin de dâhil olduğu yapılarda toplamda yaklaşık 20 bin kişilik ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat beklentileri gündeme gelmişti. Ancak 2025 yılında net kârının 2024 yılına göre yüzde 33 gerilediği açıklanan BYD'nin Manisa'daki sahada herhangi bir faaliyet başlatmamış olması, "Çinli firma Türkiye'yi oyalıyor mu?" sorusunu beraberinde getiriyor.

Yan sahada devam eden inşaat, BYD arazisinde sessizlik

Öte yandan BYD fabrikasının kurulacağı alanın hemen yanında başlayan ve bir makine kalıp firmasına ait olduğu öğrenilen fabrika inşaatının sürmesi, BYD arazisindeki sessizlikle karşılaştırıldığında projenin askıya alındığı izlenimini güçlendiriyor. Bölgedeki belirsizlik, hem yerel ekonomi hem de yatırımın ülke gündemindeki yeri açısından soru işaretleri doğuruyor.

Manisa, Yunusemre, Akgedik ve projeyle ilgili taahhüt edilen rakamlar haberin odak noktalarını oluşturuyor.

MANİSA'DA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA FABRİKA KURMAYI PLANLAYAN BYD'NİN TAHSİSLİ ARAZİSİNDE HALEN...

MANİSA'DA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA FABRİKA KURMAYI PLANLAYAN BYD'NİN TAHSİSLİ ARAZİSİNDE HALEN BİR ÇALIŞMANIN BAŞLAMAMASI DİKKAT ÇEKTİ.

MANİSA'DA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA FABRİKA KURMAYI PLANLAYAN BYD'NİN TAHSİSLİ ARAZİSİNDE HALEN...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da BYD yatırımı beklemede: Tahsis edilen arazide hâlâ çalışma yok
2
Kütahya'da Büyükaslıhanlar'a Hayırsever Destekli İçme Suyu Projesi
3
Bakan Bolat: Yatırımlar 4 Çeyrektir Büyümeyi Destekliyor — Türkiye %3,7 Büyüme
4
Maraş Çöreği AB'de tescillendi: Türkiye'nin 44. coğrafi işareti
5
İTO Başkanı Avdagiç: 3. Çeyrekte Yatırımlar Yükseldi, Tarım İçin Tedbir Şart
6
Sarp Sınır Kapısı'nda Kasım Rekoru: 32 bin 662 TIR Geçişi
7
MTSO Başkanı Çakır: 'Dijital Seferberlik İlan Etmeliyiz'

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı