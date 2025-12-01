Manisa'da BYD yatırımı beklemede: Tahsis edilen arazide hâlâ çalışma yok

Manisa'da 1 milyar dolar tutarındaki yatırım planıyla gündeme gelen Çinli otomotiv devi BYD için tahsis edilen araziye ilişkin belirsizlik sürüyor. Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde yaklaşık 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki sahada halen şantiye kurulumu, temel kazısı veya dikey bir inşaat faaliyetinin başlamamış olması dikkat çekiyor.

Yatırım planı ve taahhütler

Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmaya göre BYD, Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası ile Ar-Ge merkezi kurmayı; tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi ve doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmişti. Şirket, fabrikanın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime başlamasını ve tesisi özellikle Avrupa pazarına yönelik bir ihracat üssü haline getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Bekleyiş ve tartışmalar

Projeyle ilgili olarak yan sanayi ve hizmet sektörlerinin de dâhil olduğu yapılarda toplamda yaklaşık 20 bin kişilik ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat beklentileri gündeme gelmişti. Ancak 2025 yılında net kârının 2024 yılına göre yüzde 33 gerilediği açıklanan BYD'nin Manisa'daki sahada herhangi bir faaliyet başlatmamış olması, "Çinli firma Türkiye'yi oyalıyor mu?" sorusunu beraberinde getiriyor.

Yan sahada devam eden inşaat, BYD arazisinde sessizlik

Öte yandan BYD fabrikasının kurulacağı alanın hemen yanında başlayan ve bir makine kalıp firmasına ait olduğu öğrenilen fabrika inşaatının sürmesi, BYD arazisindeki sessizlikle karşılaştırıldığında projenin askıya alındığı izlenimini güçlendiriyor. Bölgedeki belirsizlik, hem yerel ekonomi hem de yatırımın ülke gündemindeki yeri açısından soru işaretleri doğuruyor.

Manisa, Yunusemre, Akgedik ve projeyle ilgili taahhüt edilen rakamlar haberin odak noktalarını oluşturuyor.

