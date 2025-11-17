Manisa TSO ve Manisa TB: TOBB Nefes Kredisi 50 Milyar TL'ye Çıkarıldı

Manisa TSO ve Manisa TB, TOBB Nefes Kredisi paketinin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldığını ve başvuruların 19 Kasım 2025'te başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:50
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ile Manisa Ticaret Borsası (Manisa TB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Nefes Kredisi paketinin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Başvuruların 19 Kasım 2025 itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Kredi Tutarı, Vade ve Faiz Oranları

Yapılan açıklamaya göre TOBB’a bağlı tüm oda ve borsa üyeleri Nefes Kredisi’ne başvurabilecek. İşletmeler, azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere toplam 36 ay vadeyle sunulacak. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, faiz oranlarının 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri vadelerde yüzde 32 olarak uygulanacağını açıkladı.

Başvuru Kanalları ve Üyelere Çağrı

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Nefes Kredisi başvurularının Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Manisa TSO ve Manisa TB, finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ'ler için bu desteğin büyük önem taşıdığını vurgulayarak tüm üyelere başvuru çağrısında bulundu.

